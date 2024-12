Ceci est un communiqué de presse de la CODMPP et de CCVC à propos de la commémoration du douloureux 26è anniversaire de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons d’infortune le 13 décembre 1998.

Voici 26 ans déjà que nous sommes mobilisés pour exiger VERITE et JUSTICE pour le journaliste d’investigation émérite Norbert Zongo et ses compagnons d’infortune !

26 ans que nous avons toujours répondu à l’appel du devoir !

Cette année encore, le Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l’impunité et pour les libertés (CCVC) vous appellent à vous mobiliser le vendredi 13 décembre 2024 pour rendre hommage à Norbert Zongo, exiger VERITE et JUSTICE pour lui et ses compagnons, pour Flavien Nébié, pour les victimes de l’insurrection populaire de 2014, de la résistance au putsch de 2015, pour les victimes des exécutions extrajudiciaires, pour les victimes des assassinats ciblés et toutes les victimes de violence en politique.

A Ouagadougou, les temps forts de ce 26è anniversaire sont :

13 décembre 2024 :

7h : Rassemblement au cimetière de Gounghin pour le dépôt de gerbes de fleurs, le recueillement et l’hommage à Norbert Zongo et ses compagnons, à Flavien Nébié, aux martyrs de l’insurrection populaire et de la résistance victorieuse au putsch et aux autres victimes ;

9h : Conférence publique à la Bourse du Travail sur le thème : « Etat des lieux des droits humains et des libertés dans le contexte de crise sécuritaire : enjeux et perspectives pour la lutte du peuple ».

Peuple burkinabè !

Vaillants(es) combattants de la liberté !

Populations de Ouagadougou et environs !

Faisons notre devoir. Sortons massivement pour exiger VERITE et JUSTICE pour Norbert Zongo et ses compagnons, pour Flavien Nébié, les victimes de l’insurrection populaire de 2014, celles de la résistance au putsch du 16 septembre 2015, les victimes des exécutions extrajudiciaires, les victimes des assassinats ciblés et toutes les victimes de la violence en politique.

N’an laara ! An saara !

Ouagadougou, le 9 décembre 2024

Le Président du Comité d’organisation

Karim Toussakoé