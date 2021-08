CAMEROUN :: Protais Mbala Ndi : Du talent derrière la gâchette :: CAMEROON

Le Lieutenant de 24 ans est sorti de Saint-Cyr avec deux prix.

Protais Mbala Ndi, ancien stagiaire de la prestigieuse École spéciale militaire de Saint-Cyr en France (promotion 2018- 2021), est désormais Lieutenant. Et pas n’importe lequel, un lieutenant major. Âgée de 24 ans, l’officier a reçu ses galons le 24 juillet 2021, lors d’une cérémonie émouvante et solennelle présidée par le Général Thierry Burkhard. Par la même occasion, le chef d’état-major des armées françaises lui a remis le prix du "Major des officiers élèves internationaux et le prix Général Mangin, qui est la reconnaissance de la coopération militaire avec les armées étrangères.

« Le lieutenant Protais Mbala Ndi ne prend pas la grosse tête pour autant. « L’École militaire de Saint-Cyr est une école de prestige qui obéit à une logique d’excellence et de rayonnement international. Mais, il n’y a pas de bénéfice particulier à attendre quand on en sort major. C’est juste un sacre », soutient le militaire, serein. La 205ème promotion dont est issu le nouveau promu comptait 170 élèves, soit 20 étrangers d’une dizaine de nationalités. Grâce aux performances remarquables du lieutenant Ndi, le drapeau vert-rouge-jaune a flotté haut en France.

« C’est ce qui est attendu de chacun de nos stagiaires militaires en formation en France. Je me réjouis de ce que vous avez daigné entendre l’exhortation que le vieux fonctionnaire que je suis vous avait alors adressé à vos camarades et à vous, d’être, au sein de vos écoles respectives, des modèles et des porte-fanions de l’armée camerounaise et de sa devise », a précisé l’ambassadeur du Cameroun en France. André-Magnus Ekoumou a prononcé ces mots mercredi 28 juillet dernier à l’occasion de la réception offerte en l’honneur du promu. L’objectif ici, étant de montrer des modèles à la jeunesse de notre pays, a-t-il mentionné dans son allocution. Un peu comme il l’a fait ce même jour pour l’équipe camerounaise qui a remporté la "Can 2 Meaux", ou encore au mois d’avril, pour le producteur de musique Paulin Akoa, par ailleurs le président des Editions Nkul-Nnam dont la structure célébrait ses 30 ans.

L’amour pour la patrie

Le Saint-Cyrien qui va faire ses premiers pas dans la carrière de militaire a donc eu droit à ses honneurs et ses cadeaux. Le public, lui, a eu droit à une belle parade militaire. Pour l’occasion, le lieutenant arborait son uniforme d’apparat et les accessoires qui vont avec (Gants blancs, shako orné d’un plumet en plumes de coq rouges et blanches, ceinturon...).

Pour symboliser la force et l’équité, son aîné, l’attaché militaire de l’ambassade, lui a remis le glaive accompagné de cette phrase : Omnia si perdas, famam sevare memento, ce qui veut dire en français, quand tu auras tout perdu, souviens-toi qu'il te reste l'honneur. « Tu as choisi le plus beau métier. Tes résultats augurent des plus belles espérances pour ta maîtrise parfaite de l’art militaire à l’instar de tes aînés des années des Indépendances, de ceux des années de braise, de ceux qui ont fait face à la crise de Bakassi et ceux qui, en ce moment même, sont dans différents foyers de crises à l’intérieur comme hors du territoire national », a précisé le Colonel Bidoung.

« Dans l’armée nous n’avons qu’un intérêt et une passion : la patrie. Aussi, nous nous fichons éperdument, mais alors totalement, de savoir en quelle langue maternelle s’exprime tel camarade ou de quel nom il appelle Dieu. Pour la défendre la patrie, il faudrait si nécessaire recourir à la guerre et tuer ou être tué. Commander est un art qui tient sur trois piliers : l’engagement, la maîtrise de la complexité, la crédibilité », a précisé le colonel. Un message bien compris par Protais Mbala Ndi. Aux questions des journalistes, il répond : « Je souhaite être un militaire qui obéit aux ordres qu’on lui donne et qui suscite l’adhésion naturelle ».

« Bien qu’ayant de l’étoffe et de la matière, qu’il ne dorme pas sur ses lauriers. Qu’il continue à travailler. La phase de l’école est finie, mais il y a le terrain. C’est sur le terrain que se passe la guerre et non dans les amphithéâtres. Ayant été formé dans le contexte français, il faut qu’il adapte sa formation au contexte camerounais », conseille le Colonel Bidoung Josué Noël. Notre Lieutenant veut acquérir le maximum de connaissances avant de retourner au Cameroun. Dès le mois de septembre, il entame un stage d’application en infanterie d’une durée d’un an à l’école de Draguidan.

Excellence, l’écrivain

Né le 1er janvier 1997 à la maternité de Mfou, dans le Département de la Mefou- Afamba, le jeune Saint-Cyrien en veut. D’ailleurs, l’un de ses sobriquets est Excellence et sa devise : Peut-être que vous n’êtes pas né en diamants, mais cela ne vous empêche pas d’avoi de l’or. Titulaire d’une licence en Géographie et d’un master I en Dynamique d’Environnement et des Risques à l’université de Yaoundé I, il a été enseignant de géographie dans un établissement dans la ville de Mfou.

Une belle rencontre avec une enseignante du nom de Mme Effa, de regrettée mémoire, Protais Mbala Ndi se lance dans l’écriture. « Il existe plusieurs sortes d’écrivains, mais il y’a surtout celui qui raconte ce qu’il a vécu. Celui qui regroupe dans une tempête de mots ce dont il a été témoin », disait-il pour annoncer la sortie en 2020, de sa troisième nouvelle intitulée « Les pleurs du Sud". En 2016, sa nouvelle baptisé "Un si mauvais soldat" remporte le "Prix spécial du jury" lors de la première édition du concours littéraire national jeunes auteurs.

Notre lieutenant s’est aussi essayé à la radio et à la télé. En 2017, il anime une émission-télé sur Canal 7 harmonie. En 2018, c’est sur Horizon Africa qu’il donne la parole aux jeunes dans son émission "Parlement des jeunes ». De temps en temps, pour arrondir les fins de mois difficiles, le jeune Protais fais l’imprésario dans des concours de Miss. Malgré toutes ses occupations, il lui reste du temps pour jouer au hand-ball, son sport favori et pour louer son Dieu. Un de ses proches nous confie qu’à un moment de sa vie, il a voulu être prêtre. Néanmoins, pendant de longues années, il était servant de messe. Le 14 août 2013, il est nommé Responsable adjoint chargé de la formation des nouveaux.

L’appel des armées a été plus fort que tout. Protais Emmanuel Mbala Ndi passe le très sélectif concours de Saint-Cyr et intègre la promotion 2018-2021. Il sera alors sur les traces des ainées comme le Général Semengue, l’un des tout-premiers Noir Africains à fréquenter cette école de prestige fondée en 1802.