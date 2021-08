CAMEROUN :: 10 militants dont 2 cadres locaux du PCRN démissionnent à Douala :: CAMEROON

C'est comme si toute une structure de base du PCRN à Wouri Est, la circonscription législative de Nourane Foster avait décidé de passer à autre chose. Sans rien expliquer dans la lettre collective de démission dont #AGA a obtenu copie. Ni même indiquer leur nouvelle destination politique.

D'expérience de journaliste politique, rarement les militants, qui adhèrent d'abord individuellement aux partis politiques, en partent collectivement. Quand c'est le cas, soit ils ont un projet concurrent. Soit ils sont soudoyés par un responsable dit élite locale d'un parti concurrent, généralement le parti au pouvoir, le RDPC CPDM Cameroun. Dans le cas d'espèce, rien ne filtre pour l'instant.

Mais il faut néanmoins noter que Wouri Est comprend aussi la commune de Douala 5e. Or la tête de liste PCRN, Espoir Biyong, 6e adjoint au maire depuis les municipales de février 2020, a démissionné du parti de Cabral Libii en début d'année. Ceci peut-il expliquer cela ? On en saura certainement davantage dans les jours qui viennent.

Michèle Ndoki, toujours au MRC selon Mispa Awasum

D'autant qu'il y a quelques jours seulement, une sortie de Michèle Ndoki, cadre du MRC appelant à un mouvement de reconstruction des forces du changement avait été interprété par certains dont des cadres du parti au pouvoir, et plus curieusement certains militants du PCRN, comme une démission de ce parti. Ce qu'aucun document ni déclaration ultérieure de la concernée ne confirme jusqu'ici. Au contraire, dans une émission télé ce dimanche sur Équinoxe TV, interrogée sur cette militante, Mme Mispa Awasum, la présidente nationale des femmes du MRC dont Me Ndoki est le premier vice depuis le congrès de 2018 a répondu : "elle est ma collaboratrice". Tout simplement.