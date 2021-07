CAMEROUN :: J’aime ma femme ! :: CAMEROON

À quoi ça sert d’aller à gauche et à droite alors que tu as déjà une partenaire qui te donne exactement tout ce que tu recherches ? Hein ? Moi j’ai arrêté avec le désordre parce que dorénavant j’aime ma femme !

Ma femme m’aime également

J’ai la chance d’avoir une femme qui m’aime également en retour. Alors que quand tu dragues généralement une Camerounaise, il y a de fortes chances qu’elle aime d’abord ton porte-monnaie avant de voir si elle pourra éventuellement s’intéresser à toi un jour…

J’aime ma femme ! Et elle me le rend au centuple, puisqu’elle s’inquiète pour moi quasiment 24h/24. Elle essaie toujours de savoir si je vais bien, si j’ai déjà mangé, si j’ai bien dormi, si je me suis bien préparé pour mes rendez-vous d’affaires, etc. Elle en arrive même à m’influencer sur mon activité de blogueur. Elle s’inquiète évidemment pour ma santé, bien sûr, mais là où je sais qu’elle m’aime réellement, c’est parce qu’elle finit toujours par me soutenir quels que soient les choix et les orientations que j’ai décidés de prendre…

Je suis un amant très fidèle

À force de la voir faire, j’ai fini par devenir un conjoint à peu près raisonnable. Disons que j’ai toujours mes bois blancs et quelques balles perdues ici et là, mais dorénavant je ne suis plus obligé de « conclure ». Je ne suis plus obligé de pousser mes relations extraconjugales à un point de non-retour, puisque j’ai déjà presque tout ce qu’il me faut à la maison. Je ne regarde plus les femmes du dehors comme des midinettes à conquérir absolument, mais plutôt comme un divertissement succinct. Je n’ai plus envie de faire du mal à celle qui se soucie de moi pendant environ trois cent soixante-cinq jours en une seule année…

J’aime ma femme ! Je sais que tout ce que je pourrais obtenir dehors, elle me le donne déjà à l’intérieur. Je sais qu’il n’y a rien de différent dans l’acte sexuel, et qu’il n’y a que les emballages des Camerounaises qui travestissent un peu la marchandise. Je sais que la fidélité est une épreuve et une preuve crédible de l’amour. Je sais que les femmes ont besoin de se sentir désirées et choyées, mais surtout uniques. Et je n’ai pas envie de gâcher mon extraordinaire relation d’amour à cause d’une historiette temporaire, pour une autre femme qui ne me donnera même pas le centième de l’attention dont je bénéficie auprès de ma dulcinée.

Ma femme n’est pas parfaite et moi non plus

Nous ne sommes pas parfaits hein, loin de là. Au contraire ! Ma femme est même quasiment imparfaite, puisque je lui reproche tout le temps plein de choses. Et qu’elle me reproche également des tas de défauts sur mon physique, sur mes amis, sur mon comportement, sur ma relation avec la moralité camerounaise, etc.

Je sais que si j’avais patienté pendant environ deux cent cinquante ans encore, j’aurais très certainement pu me dégoter une autre femme beaucoup plus parfaite que ma compagne. Je crois que la perfection n’est pas de ce monde, et encore moins dans le monde très compliqué de l’amour. Alors j’ai progressivement commencé à apprécier les imperfections de mon âme sœur, et parfois même je me retrouve fanatique de certaines de ses tares. Je me dis que si elle n’avait eu aucune insuffisance et aucun vice, alors je n’aurai eu aucun mérite à en devenir si follement amoureux. D’ailleurs c’est une preuve d’amour que d’aimer une personne qui n’est pas forcément la plus exceptionnelle, qui n’est pas la plus belle, la plus forte ni la plus intelligente du Cameroun, mais que quand vous regardez dans les yeux vous constatez immédiatement que c’est elle la femme de votre vie.

Il n’y a rien dehors !

Absolument rien ! Donc ça ne sert à rien de tourner comme la chaise du coiffeur pour rechercher une femme en or, alors que vous l’avez déjà à côté de vous…

Il n’y a rien dans la vie du dehors. Il n’y a rien dans les alcools. Il n’y a rien dans la multiplication des relations à court terme, et surtout il n’y a rien dans le sexe ! Tout ce que vous recherchez à l’extérieur, votre femme peut vous le procurer à l’intérieur. Tout l’argent que vous dépensez avec les filles du dehors qui sont élancées et ndjansangtérisées, votre femme peut l’utiliser à bon escient pour votre bien-être et pour la bonne éducation de vos enfants. Tout le précieux temps que vous gaspillez dehors avec de mauvaises connaissances ou avec de faux amis, vous devez plutôt le consacrer à votre titulaire pour la câliner, pour la flatter, pour la re-séduire et pour lui démontrer qu’elle est définitivement la seule femme que vous avez préférée…

J’adore ma femme !

Donc à quoi ça sert de batifoler à gauche et à droite, alors que tu as déjà une partenaire qui te donne exactement tout ce que tu recherches ? Hein ? Moi j’avais arrêté avec le désordre parce que dorénavant j’aime exagérément ma conjointe…

J’aime ma femme ! J’aime sa cuisine, j’aime son odeur, j’aime la façon dont elle me regarde et j’aime aussi sa tendresse durant nos merveilleux moments de volupté. J’aime ma femme ! Je lui dois ma nouvelle sérénité, je lui dois le succès dans mes activités et je lui dois modestement une très grande partie de mon nouveau bonheur.

J’aime exclusivement ma femme et cela à un degré que je n’aurai jamais imaginé, d’ailleurs je crois bien que je l’aime déjà un peu plus que mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè…

Parce qu’il y a des gens ici qui vivent avec une compagne extraordinaire, mais qui ne s’en rendent même pas compte. Ils sont là pour batifoler à gauche et à droite avec des araignées qui n’en valent même pas la peine, et pourtant ils ont un véritable trésor à côté d’eux. Mais c’est quand ces femmes-là vont les quitter qu’ils vont réaliser qu’ils étaient vraiment passés à côté de quelque chose…