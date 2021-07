CAMEROUN :: Essor et développement des PME, quelles stratégies post pandémie Covid ? :: CAMEROON

La première édition des Journées de la coopération et du partenariat viennent de s'achever à Yaoundé.

La première édition de ces journées s'est ouverte le lundi 12 juillet 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé.

Elles étaient placées, sous le thème "les partenaires techniques et financiers et l'essor du secteur des Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie sociale et de l'Artisanat."

Elles ont donné l'occasion au patron dudit département ministériel, Son Excellence Achille Bassilekin III de répercuter la vision gouvernementale sur le développement du secteur des PME à l'horizon 2020-2030.

"Nous avons décidé d'organiser les journées de la coopération et du partenariat pour répondre à un appel qui a été confiné dans la stratégie nationale de développement, qui prévoit de mobiliser et d'accompagner avec les partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux les efforts du gouvernement en faveur les acteurs du secteur des PME", a déclaré le ministre Achille Bassilekin III à l'ouverture des travaux.

Et d'ajouter, " les acteurs techniques vont réfléchir avec nous sur les mécanismes à travers lesquels on peut moderniser l'outil productif national et les partenaires financiers vont les accompagner dans le cadre de la mobilisation des lignes de crédits pour répondre aux besoins de financements des PME".

Le ministre des PME n!a pas manqué de relever les écueils qui jonchent l'essor et le développement des PME.

Les petites entreprises et les jeunes entrepreneurs figurent parmi les plus affectés par la pandémie du Covid 19.

En rappel, sur les 15219 petites et moyennes entreprises que compte le Cameroun 3400 (22%) ont une promotrice. 3049 (20%) sont dirigés par un jeune promoteur de moins de 25 ans.

A la fin des travaux mercredi 15 juillet, un plaidoyer a été émis à l'effet d'accélérer la dynamique du développement des PME incontournables pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035.