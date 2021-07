CAMEROUN :: Vidéos obscènes: La Cdhc condamne :: CAMEROON

Dans un communiqué de presse, elle dénonce, entre autres, la publication des scènes choquantes ou violentes qui portent gravement atteinte à la dignité humaine et au droit à la vie privée.

Le 06 juillet dernier, une vidéo présentant la nudité d’une quinzaine de personnes interpellées par la gendarmerie dans un domicile privé à Douala était en consultation libre sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l’on entend des gendarmes demander aux victimes de regarder l’objectif de l’appareil photo pour une meilleure prise de vue. Ce même jour, une autre vidéo montrant une femme déshabillée dans un salon de coiffure à Yaoundé a fait le tour des réseaux sociaux. Bien avant, ce sont des séances de sextape dans le bureau d’un journaliste, qui ont été abondamment partagées dans des groupes Whatsapp.

Des dérives qui ont suscité l’indignation des internautes sur les réseaux sociaux, certains demandant que les auteurs soient traduits devant la justice, afin de répondre de leurs actes.

Ces publications à répétition des scènes obscènes sur les réseaux sociaux ont également suscité une sortie, par voie de communiqué de presse, du président de la Commission des droits de l’Homme du Cameroun (Cdhc), James Mouangue Kobila.

En effet, dans ce document, la Cdhc « prend connaissance avec consternation et indignation des vidéos circulant sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines et dans lesquelles sont présentées sans leur consentement, des personnes dénudées et/ ou violentées ».

Bien plus, la Cdhc « condamne avec force la capture et la diffusion à travers les réseau sociaux et autres plateformes numériques d’images et vidéos indécentes, choquantes ou violentes qui portent gravement atteinte à la dignité humaine, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité physique et morale, au droit à l’image, à la présomption d’innocence, à la pudeur et à la morale publique ainsi qu’aux bonnes mœurs ».

Toutefois, la Commission des droits de l’Homme du Cameroun félicite la prompte réaction des services compétents du ministère de la Défense qui ont ouvert une enquête à la suite de la publication de la vidéo impliquant les agents de la gendarmerie nationale, selon les informations obtenues auprès du chef de la division de la communication dudit ministère