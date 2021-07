CAMEROUN :: Sport de Vacances : BETOO lance la champions League des quartiers de Douala :: CAMEROON

A partir de ce 10 juillet jusqu’au 8 août 2021, les jeunes amoureux du football de la ville de Douala vont vibrer au rythme de la Champions league de Betoo

« Au sortir de la crise sanitaire que nous avons vécu en 2020, la vie reprend son cours. Je pense que le football est un instrument idéal ou le levier le plus important pour créer la cohésion sociale, pour raffermir les liens entre les populations. Notre objectif est celui-là. Au-delà des objectifs économique et commercial, Betoo, depuis le début de ses activités a toujours pris cet engagement de mettre un accent sur le volet social. Pour nous, c’est une façon de dire au public que nous sommes là, que nous sommes avec vous et que c’est un engagement sur le long terme » c’est en ces termes que Yves Kingue, le Directeur général de BETOO a justifié la mise sur pied de ce projet de son entreprise qui est à sa première édition.

Elles sont au total 14 équipes qui prendront part à la première édition de la Champions League des quartiers qu’organise l’entreprise de paris sportifs Betoo au Stade « Petit terrain » de Bonamoussadi du 10 juillet au 8 août 2021.

La poule A regroupera les équipes à savoir : U 45 de New-Bell, CP foot de Deido, Samou FC de Bonamoussadi, Akwa Rue Pau, la Masia de Bonassama, AS Naples de Yassa et ALL Stars de Bobadibong.

Quant à la poule B, elle sera constituée de FC Lexus de Logpom, PSG de Bonanjo, Bongongi de Bonabéri, Makepe 2, FC Denver, Avenir FC de PK 14, Nelson Mandela de Elf Village.

Le coup d’envoi de la compétition est prévu pour ce samedi 10 juillet 2021 à 15 heures par l’affiche U45 de New-Bell – CP FOOT de Déido.

Les organisateurs ont réuni les hommes et femmes de médias de la ville de Douala le jeudi 8 juillet dernier histoire de leur expliquer les contours de ce tournoi inédit dans la cité capitale économique.

En marge de cet échange avec la presse, le comité d’organisation a remis à chaque équipe participante un jeu de maillots complet pour le tournoi. Une enveloppe de cinq cent mille Francs CFA est prévue pour l’équipe vainqueur de la compétition tandis que le finaliste perdant recevra trois cent milles.

Le meilleur espoir, le meilleur joueur et le meilleur buteur s’en tireront chacun avec une récompense de 50 000 Francs.

Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. Le choix des 14 équipes de cette première n’a pas été un exercice aisé pour les organisateurs qui, en deux jours, ont enregistré les candidatures de 58 quartiers.