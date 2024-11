CAMEROUN :: An 42 du renouveau : Paul Biya adoubé, Jean Michel Nintcheu encerclé. :: CAMEROON

Les appels à candidature de Paul Biya à l’élection présidentielle de 2025 s’intensifient alors que le député Jean Michel Nintcheu a été assigné à sa résidence par les forces de l’ordre.

Paul Biya l’« Anthologie d’un mystère » est l’hommage de Charles Ndongo, Directeur général de la Crtv, rendu à Paul Biya à l’occasion de l’An 42 du Renouveau. C’est le titre qui a barré la une du quotidien Mutations paraissant à Yaoundé capitale du Cameroun.

Le même sujet de la Présidentielle 2025 est la préoccupation du quotidien Le Messager de Douala qui fait allusion à « Fame Ndongo et Appel du Sud ». C’était lors de la projection du film documentaire sur Paul Biya, samedi dernier à Ebolowa.



Pour le journal Expression Politique ; l’An 42 du Renouveau est le pretexte pour « Le Sud en campagne pour Paul Biya ». A l’occasion de la projection du film documentaire ‘’ Paul Biya, un grand homme d’Etat au destin prestigieux ‘’ le 2 novembre dernier, à Ebolowa, le gotha politique de la région a réitéré son indéfectible soutien à l’homme du 6 novembre 1982 et a plaidé pour sa candidature à la présidentielle de 2025.

L’autre son de cloche vient de Douala, la capitale économique du pays avec « Le domicile de Jean Michel Nintcheu, président du Front pour le changement du Cameroun, a été assiégé samedi dernier alors qu’il s’apprêtait à recevoir les militants de son parti dans le cadre de la réunion ordinaire du comité directeur national ».

Le président national du front pour le changement du Cameroun (FCC) Jean Michel Nintcheu le confesse lui-même dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression de Douala « Ils ont pris d’assaut mon domicile, empêchant tout mouvements d’entrer et de sorti »

Le parti politique l’a même dénoncé dans un communiqué publié par le journal « Le Comité Directeur National a vécu ce jour la persistance des actes d’un autre âge, perpétrés par des individus auquel le statut de forces de l’ordre aurait du mal à être accolé et ayant consisté en l’encerclement, aux aurores, du domicile du Président National ainsi que des membres du Comité Directeur National par des gendarmes et des policiers des unités antiterroristes, sans mandat de justice »

Le jounal L’Independant est revenu sur le 04 Novembre 1982 quand « Ahidjo démissionne ». Il y a 42 ans, jour pour jour, Ahmadou Ahidjo démissionnait de ses fonctions de président de la République Unie du Cameroun. Entre les pontes du premier régime, les batailles sourdes du pouvoir font alors fureur. Mais c’est sur Paul Biya qu’Ahidjo jette son dévolu au grand dam d’Ayissi Mvondo, Samuel Eboa, Moussa Yaya et autres, grâce à un amendement de la Constitution de 1979 qui faisait du Premier ministre, le successeur du chef de l’Etat en cas de vacance de pouvoir. Jean Claude Ottou raconte.