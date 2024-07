CAMEROUN :: Cameroonian Cultural Network: La formation au cœur de la 3e édition

Elle se fera à l’endroit de 15 techniciens en régie son et lumière, pour pallier le problème rencontré lors des deux premières éditions

La 3ème édition du Cameroonian Cultural Network se prépare.

A cet effet, une conférence de presse a été donnée à Yaoundé le 11 juillet 2024 en vue de préciser les contours de cet événement qui se tiendra en 2025.

L’élément central de cette édition est le renforcement des capacités et aptitudes de 15 techniciens en régie son et lumière, pour une professionnalisation de la scène culturelle et artistique camerounaise.

Cette formation vient répondre aux insuffisances techniques liées à domaine, identifiées par le BOARD (instance de gouvernance du CCN) au cours des deux premières éditions.

L’autre élément majeur de cette édition est la réalisation d’une communication de proximité dans les territoires. « Cette année, le CCN n’aura pas de tournée artistique nationale comme lors des deux premières éditions, justement parce que nous faisons une pause mieux nous préparer à lancer la tournée CCN en 2025. Nous allons organiser près de dix sessions d’information à l’intention des artistes d’autres localités. L’idée est de mettre en scène, uniquement les artistes de ces autres villes, puisque nous nous sommes rendus compte que sur les deux premières éditions, 90 à 95% des postulants ne venaient que de Yaoundé et de Douala », explique Charles Kamdem, Directeur du Cercle de lecture et d’animation culturelle (CLAC).

Concrètement, cette 3ème édition c’est 15 techniciens formés en régie son et lumière dans les villes de Bertoua, Bandjoun et Kribi ; quatre kits techniques (son et lumière) offerts, neuf sessions d’informations organisées ; huit spectacles dans les villes de Yaoundé, Douala, Kribi, Dschang, Bertoua, Ngaoundéré ; deux conférences de presse, soit au lancement et à la clôture ; trois masters class. A ces actions s’ajoute la recherche des partenaires et des financements pour lancer la tournée du CCN en 2025.

Le Cameroonian Cultural Network est un réseau qui a pour ambition de promouvoir la diffusion d’œuvres artistiques et culturelles de créateurs camerounais. Il a été créé pour favoriser la promotion des talents artistiques du Cameroun, et particulièrement des villes secondaires. Ceci à travers la facilitation de la mobilité des artistes à travers le territoire national en vue d’une meilleure diffusion de leurs œuvres.

Le réseau est formé d’organisations locales (Cipca, Clac, Kiki Entertainment, Othni- Laboratoire de Théâtre de Yaoundé) et européennes (l’Institut Français du Cameroun, le Goethe-Institut, l’Ambassade d’Espagne et l’UE au Cameroun).

Entre 2022 et 2023, la rencontre s’est résumée en une tournée nationale de 20 productions artistiques dans les catégories danse, musique, arts plastiques, arts déclamatoire, théâtre ; 90 spectacles organisés ; 11 espaces culturels ; 12 formations dont quatre en présentiel et huit en ligne, ainsi que huit soirées de réseautage. Le tout sur financement des partenaires.

Réaction

Thekla Worch-Ambara, Directrice du Goethe-institut Cameroun

« Durant ces deux premières éditions, il était également question de mettre en réseau les différents partenaires, qu’ils se connaissent et qu’ils partagent leurs différents challenges pour avancer ensemble dans cet écosystème culturel ici au Cameroun.

Pour cette édition, l’idée est vraiment de renforcer la coopération, d’abord avec les espaces partenaires et de créer un réseau avec des capacités qui puissent accueillir des productions artistiques dans les différentes villes au Cameroun ainsi que dans d’autres communautés et localités ».