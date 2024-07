CAMEROUN :: Hervé H. Meno: Ma plainte jette le discrédit total sur le RDPC et même le Président de la République :: CAMEROON

Hervé Henri Méno , citoyen camerounais, très engagé dans les causes nobles s'est donné pour mission de voir tous les fonctionnaires Camerounais, prévaricateurs de la fortune publique, répondre de leurs forfaits devant la justice camerounaise. Il a récemment porté plainte contre plusieurs hauts cadres du pays, tous noyés selon lui dans la gestion des fonds Covid. Camer.be l'a rencontré.

Qui est Mr Hervé Henri Meno ?

Je suis un citoyen camerounais aux multiples casquettes basé à Yaoundé. J’aime mettre en avant mes compétences en géostratégie et à tout ce qui relève de l’ingénierie des systèmes (politiques, économiques, monétaires etc.)

Pouvez-vous expliquer brièvement le scandale lié à la gestion du Fonds de Solidarité Nationale pour la Lutte contre le Corona virus au Cameroun?

Le scandale en question concerne une mauvaise gestion et des détournements présumés de fonds alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Un rapport de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême a révélé des déficits significatifs et des irrégularités dans l’utilisation de ces fonds. Des hauts fonctionnaires et des membres du gouvernement sont impliqués, ce qui a suscité l’indignation publique.

Pourquoi avez-vous saisi la justice ?

En fait je me suis interrogé sur ma qualité de citoyen camerounais, mes droits de citoyens et surtout mon engagement citoyen dans cette affaire où mes droits sont clairement violés, puisque la Cour suprême à travers la chambre des compte agit pour mon compte et celui de tous les camerounais.Je me suis donc rendu compte de l’urgence de suspendre la prescription(qui devrait prendre effet en début novembre 2024) sur ce scandale qui offre de nombreuse opportunité pour les citoyens camerounais de reprendre le contrôle de l’institution judiciaire pour restaurer la morale publique et implémenter la plateforme de la renaissance du Cameroun. Permettez-moi d’énumérer quelques avantages :

Pour la première fois dans l’histoire, au Cameroun, une enquête à aboutie : le rapport de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême était surtout destiné aux bailleurs de fonds, créditeurs du Fonds de Solidarité Nationale d’où la qualité de ses conclusions,

Ma plainte concerne l’ensemble des hauts fonctionnaires qui sont responsables de toutes sortes de scandales politico-financiers qui minent le pays, et incrimine tous les membres du gouvernement sans exception : c’est également une première au Cameroun,

Les Hautes Instructions du chef de l’Etat y sont engagées (allocution du MINFI au Senat du 22 Juillet 2022), rendant le Chef de l’Etat complice,

Elle sollicite le Tribunal de Première Instance, car tous sont des fonctionnaires au sens de l’article 131 du code Pénal et les délits y faisant objets sont de sa compétence.

"Nous devons dénoncer les fonctionnaires auteurs des détournements des prêts et les dons des bailleurs de fonds"

En me constituant partie civile, la voie a été ouverte pour exercer une pression citoyenne énorme sur le Procureur de la République, donc sur le Pouvoir Exécutif, à travers la dynamique RALI consistant au dépôt de lettre de dénonciations massives,offrant ainsi la possibilité aux citoyens camerounais de s’y impliquer judiciairement. Le risque de déni de justice (article 147 du CP) est encouru par les magistrats compétents du TPI Yaoundé centre -Administratif,

Ma plainte jette le discrédit total sur le RDPC qui est majoritaire au parlement et dont les fonctionnaires indexés sont majoritairement ses membres, tout comme le Président de la République,

Par l’aboutissement de cette dynamique RALI, s’ensuivra la disqualification à toute élection, de ces oligarques qui veulent nous voler l’élection présidentielle de 2025 et confisquer les mandats électifs au Cameroun.

Il ne saurait avoir de secret de l’instruction car le rapport de la Chambre des Comptes a été rendu public conformément à la Loi. En plus, ma démarche a été publiquement annoncée le 14 décembre 2023(4 jours avant le dépôt de ma plainte) dans mon blog : prosperite.e-monsite.com, sous le titre ‘’je m’interroge’’.

Quelles sont les principales preuves ?

Nous avons des preuves solides, y compris un rapport détaillé de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et une vidéo d’une allocution du Ministre des Finances du Cameroun reconnaissant les audits commandés par le FMI. Ces documents démontrent clairement les déficits de gestion et les malversations entourant le Fonds de Solidarité Nationale qui correspondent à des infractions à la loi, notamment :

-Refus d’un service dû au citoyen (article 148 du Code Pénal),

-Empiétement sur le pouvoir législatif (article 125 du Code Pénal),

-Déficit non signalé (article 138 du Code Pénal).

Comment les autorités camerounaises ont réagi face à ces accusations ?

Silence radio !!Même le Chef de l’Etat à qui j’ai adressé un courrier,l’informent également sur ma demande de protection judiciaire n’a toujours pas réagit jusqu’à présent.

Et les organisations de la Société civile ?

Il est vrai que je me suis contenter de rendre public ma démarche sur les réseaux sociaux, mais je ne les ai pas senti s’auto-saisir de cette initiative. Par ailleurs depuis quelque jours j’ai saisi des ONG internationales tel que :Transparency International,Human Rights Watch,Amnesty International,Global Witness,Oxfam International, International Federation for Human Rights (FIDH),African Network on Debt and Development (AFRODAD),Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC), Centre for Human Rights and Democracy in Africa (CHRDA)

Quel est le but de la dynamique RALI?

La dynamique RALI vise une refonte de nos institutions à partir de l’appareil judicaire à travers plusieurs articulations : La première articulation a été la mise en mouvement de l’action judicaire par le dépôt de ma plainte le 18 décembre 2023. Pour la deuxième articulation, Il s’agit pour tout citoyen Camerounais engagé et soucieux du respect de ses droits et respectueux de la loi, de déposer une lettre de dénonciation du déficit de gestion du Fonds de solidarité national devant le Procureur de la République Près le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif, pour des infractions à la loi mises en évidences par le Rapport de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, dont les suivantes me sembles plus évidentes: Refus d’un service dû au citoyen (article 148 du Code Pénal), Empiétement sur le pouvoir législatif (article 125 du Code Pénal),Déficit non signalé (article 138 du Code Pénal).La Troisième articulation vise à organiser une minute de citoyenneté et de patriotisme le Vendredi 19 Juillet à 12h heure locale : Il s’agit :

Pour tous les citoyens vivant sur le triangle nationale ou hors de nos frontières d’observer une minute de silence en la mémoire de tous les citoyens camerounais décédé pendant la pandémie et qui ont été victimes de ce déficit de gestion du Fonds de solidarité national dont le FMI avait contribué à hauteur de 135 milliards de FCFA, Rendre hommage aux juges de la Chambre des Comptes qui ont fait cet audit qui à mon sens constitue la pose de la première pierre du retour de la morale publique à travers l’appareil judiciaire, fondation de la Renaissance du Cameroun,

Et enfin célébrer le code de procédure pénal et le code pénal du Cameroun qui offrent l’arme fatale aux populations Camerounaises, le droit et l’obligation de dénoncer une infraction dont elles ont connaissance tout en se mettant à l’abri de peines de l’article 171 du Code pénal, relatif aux dispositions des alinéas 2, 3,4 et 5 de l’article 135 du Code de Procédure Pénale.

Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ?

Je ne perçois que des obstacles implicites caractérisés par un silence du Chef de l’état face à des faits qui suffisent à déclencher l’état d’exception comme l’autorise la Constitution. A ma grande surprise même les députes que j’ai interpelé en début de session parlementaire(le 11 Juin 2024 par la voie du Président de l’assemblée nationale) ont préféré scandaleusement se concentrer sur la prorogation de leur mandat !!!

Quel message voulez-vous transmettre aux citoyens camerounais ?

Je leur demande de respecter la loi s’ils veulent que les dirigeants la respectent.Dénoncer est une obligation légale et ils risquent jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Doivent-ils faire la prison pour avoir refusé de dénoncer des prévaricateurs qui les privent de services publiques et les criblent de dettes que même leurs enfant devront rembourser ? QU’IL ADHERE TOUS A LA DYNAMIQUE CITOYENNE RALI