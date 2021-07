CAMEROUN :: Crises sécuritaires : La nécessité d’un nouveau dialogue national :: CAMEROON

Dynamique citoyenne a suggéré cette initiative au gouvernement lors d’une conférence de presse tenue le 1er juillet.

« Nous recommandons au gouvernement d’entreprendre l’organisation d’un nouveau dialogue national inclusif sur la bonne gouvernance et la mise en œuvre effective et totale des dispositions de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées pour mettre un terme aux crises sécuritaires que traverse le Cameroun », laisse entendre le président du Comité de direction de Dynamique citoyenne, Felix Marcel Obam. La déclaration a été faite le 1er juillet dernier lors d’une conférence de presse que l’organisation non gouvernementale (ONG) a tenu au sein de son siège à Yaoundé.

Cette annonce fait suite à l’observation des crises sécuritaires et la dégradation des droits humains qui ont cours dans certaines régions. Dans l’Extrême- nord, l’on note « une recrudescence des incursions meurtrières de Boko Haram depuis le début de l’année en cours incluant des meurtres, des enlèvements, des vols et destructions des biens ».

Dans l’Est et l’Adamaoua, l’on relève « le phénomène d’enlèvements des personnes, notamment les éleveurs contre paiements de fortes rançons provoquant des milliers de personnes à déserter leurs villages pour trouver refuge ailleurs. Dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, la crise perdure et se manifeste actuellement par le regain de violence dans certaines localités avec des actes de barbarie et de terrorisme à l’égard des populations civiles », explique Félix Marcel Obam, d’après qui du fait de cette crise, des milliers d’enfants sont privés de leur droit à l’éducation depuis quatre ans et sont réduits à l’exercice des petits métiers et parfois exposés à la prostitution sans avoir la certitude de reprendre le chemin de l’école.

Pour Dynamique citoyenne (DC), « ces diverses crises sécuritaires que traverse le Cameroun sont nourries à la mamelle de la mauvaise gouvernance politique et économique ambiante avec son corollaire de vulnérabilités chroniques imposées aux Camerounais que sont le chômage, le sous-emploi et la crise des valeurs vécue par la jeunesse ». DC dénonce par ailleurs les manœuvres du gouvernement qui compte intensifier sa campagne de vaccination anti-Covid en relevant les doutes concernant l’innocuité et la fiabilité du fait du flot d’informations relayées par des médias sur l’efficacité de la vaccination anti-Covid. Pour l’ONG, le gouvernement doit développer une stratégie de communication dans le but d’expliquer aux citoyens les tenants et les aboutissants de la vaccination anti-Covid.