CAMEROUN :: Grand forum à Douala sur la zone de libre échange continentale africaine :: CAMEROON

Du 15 au 16 septembre 2021 se tiendra à Douala un grand forum sur la zone de libre échange continentale africaine. Ce forum connaitra la participation de plusieurs intervenants de poids. En effet la zone de libre-échange continentale africaine qui est devenue opérationnelle en janvier 2021 charrie sans doute des opportunités, mais également des défis. Souligne Mme Carole Mbessa Elongo, promotrice de Pro Meet Up and Learn (PML) qui se trouve être le maillon central de ce forum.

Pourquoi ce forum ?

On peut dire que, après la dernière conférence PML organisée en 2020, il a fallu voir les choses d’un autre angle. Effectivement, la pandémie de covid 19 n’y est pas pour rien. Avec son arrivée, les pays africains se sont trouvés dos au mur face à la faiblesse extrême de leurs systèmes économiques ou encore leurs systèmes sanitaires. Ce forum sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) permettra de faire comprendre donc aux africains l’opportunité qui s’offre à eux avec l’arrivée du Covid 19.

Ainsi, Les travaux de Douala auront une spécificité et portent sur la ZLECAF avec pour comme point d’orientation central une question phare : comment le financement et le développement de l’industrie peuvent être un support à la dynamique de croissance des pays-membres ? Car, L’un des problèmes que les PME ont aujourd’hui pour grandir et se développer, c’est financer leurs projets d’industrialisation.

Ce n’est pas pour rien si l’équipe organisatrice de la Conférence PML se penche sur ce sujet phare, au cœur de l’actualité depuis janvier 2021. Il a été pensé depuis et plusieurs remarques ont été faites. Alain Blaise Batongue, facilitateur de la Conférence PML explique donc que « C’est une thématique qui s’impose d’elle-même à partir du moment où la zone de libre-échange économique continentale africaine a été mise en œuvre le 1er janvier 2021. Il n’y a pas une semaine qui se passe sans qu’il n’y ait un colloque, un forum, des journées spécifiques où on adresse cette question-là. Les questions efficaces pour tirer profit de cela sont encore à trouver. La question du développement par les sous-régions est une manière d’aborder le projet. »

Plusieurs intervenants qualifiés et expérimentés

Ils sont nombreux qui prendront la parole ce jour. Des intervenants de poids, maitrisant la question économique. Ce sont des banquiers, des industriels confirmés. Ainsi donc, pour ce forum prévu en septembre, ces hommes et femmes sont vivement attendus. Car, la question du développement de l’industrialisation des pays membres de la ZLECA et de l’épineux problème du financement de cette industrialisation méritent d’être traitée avec beaucoup de pincettes déclare la promotrice de la Conférence PML qui était face à la presse ce 30 juin 2021.

Pour ce fait, la nigériane Toyin F. Sanni, directeur général de Emerging Africa Capital Group, banquier d’affaires, avocate est attendue pour intervenir. Elle sera accompagnée du fondateur et président de Zungu Investment Compagny (ZICO), membre permanent du World Economic Forum, Le sud-africain Sandile Zungu. Aussi, Gregor Binkert, directeur général chez BD Consulting&Investment sera de la partie. On ne pourrait oublier de mentionner Stanislas Zézé, le fondateur de Bloomfield Investment Corporation (première agence de notation financière d’Afrique francophone), le Pr Touna Mama, économiste, conseiller spécial numéro un du Premier ministre du Cameroun et le Pr Charles Binam Bikoï, promoteur du concept ‘’Industradition’’.

Autant de personnes qui discuteront ensemble. Car il faut des solutions, des solutions pour vivre. Mme Carole Mbessa Elongo, promotrice de Pro Meet Up and Learn (PML) déclarait ce 30 juin devant la presse que M. Stanislas Zézé pensait déjà ainsi lors de la dernière conférence. Il disait : « il est temps que les pays africains rentrent dans la logique de trouver des solutions eux-mêmes pour leur développement. C’est une question de survie. »