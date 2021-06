SUISSE :: JE VOUDRAIS RENDRE UN VIBRANT TEMOIGNAGE A ERIC CHRISTIAN NYA :: SWITZERLAND

Ce n'est pas à dire que je m'aligne en faveur ou contre certaines personnes mais je le fais par souci d'honneteté moral. J'ai choisi ma vie et j'ai choisi les expériences de ma vie. En 2018 alors que j'allais faire la promotion de mon deuxième ouvrage " Mbalmayo Terre de Graces" fort heureusement un ami me recommande à Eric Christian Nya.

Une fois sur place promptement je l'ai appellé et sans aucune forme de protocole nous avons fixé un rendez vous. Opportunément Il m'a reçu et je me suis sentie très à l'aise sur son plateau. Je voudrais rappeler qu'il y a deux mois Eric Christian Nya m'a souhaité Joyeux Anniversaire sur son plateau et j'ai reçu le support visuel deux jours après.

Je garde de lui le souvenir d'un Monsieur courtois, poli, modeste, avec une grande finesse dans son adresse à autrui. Eric Christian Nya est une personne qui se distingue par ses qualités morales et humaines. Son professionnalisme ne souffre d'aucune complexité et il a su se faire un nom grâce à ses divers compétences sur le plan communicationnel, relationnel etc...

J'aurai voulu qu'on lui fasse des remarques objectives pour qu'il se corrigea mais je me trouve embeté de savoir qu'on l'accable pour tribalisme. Je suis passée par là, c'est pas très agréable. Je ne veux pas faire la paix avec tous parce que je refuse de m'accomoder à mes incompréhensions et à certains dysfontionnements.

Nous devons travailler sur nos espaces de conciliation et sur les sujets qui nous rassemblent. Nous ne pouvons pas tout le temps nourir des clivages ethniques. Travaillons pour la cohésion et l'unité nationale quelques soient les actes de tribalisme, car en effet il y en a. Nous pouvons regarder nos frères comme des humains avec des zones de force et des zones de faiblesse sur lesquelles ils doivent travailler pour s'améliorer au lieu de toujours ramener nos divergeances à la question ethnique.

Quelques soient les horreurs nous trouverons toujours des hommes avec un sens élevé d'hospitalité et d'humanité. Nous devons donner à notre espace culturel et social des mots de réconciliation, d'unité et de construction. Je suis tombée sur un audio parlant d' Eric Christian Nya en de termes deshonorants. J'ai eu de la peine à croire qu'il s'agissait de la personne que je connais. Mes épaules se sont affaissés tant j'étais confuse face à cette accusion lourde de tribalisme sachant que j'ai souvent moi même été traité de tribaliste.

Si j' écris, j'écris aussi pour mettre la lumiere sur les périls qui pourraient empêcher le vivre ensemble. Les enjeux et le contexte du moment ne s'y pretent pas. Notre pays est traversé de nombreuses zones d'incertitudes et d'insécurité. Nous devons cultiver l'humilité, l'amour et le pardon en ayant souci les uns des autres. Nous pouvons remettre en cause des faits, sans avoir à pointer systématiquement le problème ethnique.

Je ne dissimule pas mes doutes sur notre capacité à vivre ensemble et à nous pardonner mutuellement sans aiguiser les lames des couteaux de guerre ethnique. J

e voudrais renouveller mon amitié à Eric Christian Nya.