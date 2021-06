CAMEROUN :: Intelcia : 20 ans, 56 sites, des milliers d’emplois, trois continents et de nouveaux défis. :: CAMEROON

Le groupe Intelcia fête ses 20 ans. Créée en 2000, La petite PME Marocaine se présente aujourd’hui comme acteur incontournable de l’outsourcing, une niche d’emplois source d’épanouissement des jeunes. A l’occasion et au cours d’une visioconférence donnée à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique, le staff dirigeant du groupe a engagé Intelcia à relever de nouveaux défis autour du concept « one intelcia » pour le développement.

20 ans après, Intelcia a fait du chemin. Dans un monde en perpétuelle mutation. Face à la concurrence il s’est fait une place comme acteur global de l’outsourcing. Toute chose qui a été rendue possible en « conjuguant talents, technologies, pour offrir un service sur mesure aux clients nationaux et internationaux » Au quotidien, Intelcia propose une offre globale Onshore, Nearshore et Offshore. Il s’agit de la relation client, l’externalisation de solutions IT, à savoir les services des ressources humaines, le recrutement, la paie, les services financiers, le recrutement et les services digitaux. Des services qui apportent une plus value dans les économies locales. Au Cameroun par exemple, depuis 2016, Intelcia a su diversifier son portefeuille entre les operateurs locaux et internationaux. Ce qui a fait passer, en 4 ans son effectif de 300 à plus de 1200 collaborateurs établis sur 8 plateaux de 800 m2. Ici, on confesse que la plein régime n’est pas encore atteint dans ce pays plaque tournante de l’économie sous régionale et bassin d’emplois dynamique.

20 ans ca se célèbre et le thème qui soutient cette célébration est plutôt évocateur « 20 ans, l’âge de tous les possibles » Face aux défis liés à la mondialisation et aux mutations économiques, Il s’agit de marquer un temps d’arrêt pour penser la conquête du marché. Une renaissance qui se fera autour du concept « one intelcia » cette marque unique signifie qu’on est le même partout. Une solidarité agissante de tous les collaborateurs d’Afrique, d’Europe et d’Amérique. Au cours de la conférence, le président du groupe a donné le conducteur : digitaliser le service pour améliorer la relation-client. Cette mise en service de l’intelligence artificielle pour le bien être de l’humain est sous tendue par la prise en compte de la diversification géographique et linguistique et l’intégration culturelle. La finalité de cette marque unique Intelcia est de faire les mêmes installations partout, faire grandir des jeunes pour en faire des meilleurs dans la compétitivité mondiale. Intelcia se donne une ambition, être le plus grand employeur. Ceci passe par la diversification des métiers, l’intégration de nouveaux métiers, une gamme de services de qualité au moindre cout. Le cap a été fixé : un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2021.

Au finish, à l’instar du Cameroun, il offre une expertise métier diversifiée et maitrise en B2C et B2B, un site multi-activités : service client, renseignements, support commercial, support technique. Un site multi-canal : appels entrants et sortants back office et bientôt digital. Intelcia s’engage vers de nouveaux challenges notamment en Afrique qui lui offre de nombreuses possibilités d’investissements et un capital humain disponible. Prenons le rendez-vous de la croissance pour le développement.