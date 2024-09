Les voitures de marques chinoises au Cameroun, bientôt commercialisées par l'entreprise Alpha Motors :: CAMEROON

L'annonce a été faite le 4 septembre dernier à Yaoundé au Cameroun, au cours d'une cérémonie officielle honorée par la présence de personnalités gouvernementales et d’acteurs clés du secteur de l'automobile.

En guise de rappel, Alpha Motors est déjà implanté dans les pays tels que le Maroc, l'Afrique du Sud, la Russie, la Hongrie et le Brésil. Ce dernier poursuit son expansion en ouvrant une enseigne au Cameroun, ce choix se justifie par le potentiel économique du pays, et son marché en pleine croissance. En effet, le Cameroun fait face à une demande croissante de véhicules, une niche que souhaite exploiter le top management d'Alpha Motors: « Avec le même prix d’achat d’une voiture occasion, nous offrons une opportunité à tous les Camerounais de pouvoir acheter un véhicule neuf, à partir de 14 millions de FCFA », a indiqué Xuguang Wang, partenaire technique d’Alpha Motors aux Hommes de médias .

Les voitures chinoises, souvent perçues comme une option économique, sont particulièrement attractives grâce à leurs caractéristiques techniques avantageuses. Un des modèles phares de la gamme est le "SUV", équipé d’un moteur 1.5 et 4 cylindres, avec une consommation de seulement 8 litres pour 100 km, son prix de 14 millions FCFA se révèle particulièrement abordable en comparaison avec d’autres marques présentes sur le marché local.

QUELQUES SERVICES FOURNIS PAR ALPHA MOTORS.

Alpha Motors se distingue par son approche résolument personnalisée, conçue pour répondre aux besoins particuliers des consommateurs camerounais.Dans un marché où les voitures doivent s’adapter aux conditions routières souvent difficiles, Alpha Motors propose des véhicules robustes qui répondent aux exigences spécifiques des routes camerounaises. Les automobiles offrent une combinaison d’agilité, de durabilité et de performances optimales, permettant aux conducteurs de naviguer en toute confiance sur divers types de surfaces et dans des environnements.

« Nous permettons à nos clients d’avoir des voitures sur mesure. Ça veut dire que vous venez avec votre besoin, nous nous chargeons de le satisfaire, nous apportons des voitures robustes et belles, capables de rouler sur toutes les routes du Cameroun, à des coûts impressionnants avec une garantie de 4 ans. Nous prenons soin à travers notre service après-vente de votre voiture », explique Christel Mopi, le directeur commercial d’Alpha Motors.

Le choix d’un "SUV" chinois ne se limite pas seulement à un prix bas, mais inclut également des composants modernes et de qualités appréciées par les utilisateurs. Alpha Motors s’engage donc à offrir non seulement une diversité de modèles, mais aussi une meilleure expérience d’achat qui répond aux attentes des consommateurs camerounais.

« C’est difficile de trouver des voitures neuves à partir de 14 millions FCFA. Le premier enjeu était de pouvoir offrir des véhicules neufs à des prix abordables ; surtout à basse consommation. Il y a eu une augmentation du prix des carburants depuis quelques temps. Avec ces véhicules, je pense que le premier challenge est rempli. Le second challenge, ce sera de le faire apprécier par les Camerounais et d’adopter certains ajustements avant d’aboutir probablement sur notre projet, qui est l’usine d’assemblage, avec des véhicules finis, qui correspondent à 100% aux besoins des Camerounais et qui correspondent aussi à la qualité de nos routes pour, en fin , couvrir la zone Cemac, jusqu’en Rd Congo où nous avons aussi une base », précise Franck Ngnie, président Directeur Général d’Alpha Motors.

In faut le préciser, Alpha Motors vise par ailleurs à établir une empreinte énergique sur le marché automobile africain grâce à une stratégie d’assemblage local et d’expansion régionale. L’une de ses principales ambitions est de mettre en place une usine d’assemblage à Yaoundé, capitale du Cameroun. Ce projet ne représente pas uniquement une initiative de production, mais également un engagement à stimuler l’économie locale en créant des emplois et en développant des capacités techniques. En assemblant des véhicules sur place, Alpha Motors entend non seulement réduire les coûts logistiques, mais aussi répondre plus efficacement aux exigences spécifiques des consommateurs camerounais.

PARCOURS DE FRANCK NGNIE, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ALPHA MOTORS.

C'est un entrepreneur camerounais, son chemin vers le monde de l’automobile n’a pas toujours été simple. Après des études en affaires et électronique, il a décidé de s’attaquer à un secteur en plein essor : l’industrie automobile. Porté par sa passion pour les véhicules et le développement économique, il a entrepris un voyage en Chine qui allait changer le cours de sa carrière. Cette expérience lui a permis de tisser des relations professionnelles solides et de développer une connaissance approfondie des tendances et technologies automobiles.

Durant son séjour en Chine, Franck Ngnie a non seulement appris le fonctionnement des marchés chinois, mais il a également compris les besoins et attentes des consommateurs africains en matière de voitures. Cette immersion l’a aidé à identifier les opportunités business, tout en nouant des partenariats clés avec des fabricants chinois. Ces collaborations ont été déterminantes pour son projet. Des beaux jours se tissent encore pour ce jeune camerounais aux ambitions louables sur l'échiquier national et international.

Site internet : https://www.alphamotors-cameroun.com /