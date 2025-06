Région du Sud : un appel solennel pour un renouveau politique au Cameroun :: CAMEROON

Dans un contexte électoral tendu et incertain, une voix s’élève depuis la région du Sud du Cameroun pour proposer une rupture avec le statu quo politique. À travers une déclaration adressée aux populations, des citoyens engagés appellent à une prise de conscience collective et historique. Ils remettent en question un système basé sur 43 ans de pouvoir de Paul Biya et invitent les habitants de la région à ne plus être perçus uniquement comme le bastion d’un seul homme, mais comme des acteurs responsables du devenir national.

La déclaration met en lumière une exigence : celle de reconnaître la richesse du passé, mais aussi de regarder vers l’avenir avec lucidité. Le message insiste sur l’urgence d’un renouveau politique fondé sur la vérité, l’unité nationale et la justice sociale. Dans ce moment critique, la région du Sud est appelée à ne pas céder à l’immobilisme ou à la peur du changement. Elle doit plutôt se positionner en moteur de transformation, en démontrant que loyauté ne signifie pas soumission aveugle.

Alors que le Cameroun approche de l’échéance électorale de 2025, ce texte propose un choix de société : se libérer du poids des manipulations, des demi-vérités, et des constructions idéologiques stériles. L’histoire commune du pays ne saurait se résumer à un seul individu. Elle est portée par des hommes et des femmes prêts à agir dans la dignité, la mémoire et la responsabilité.

Cette interpellation résonne comme un acte de maturité citoyenne. Elle redonne une voix à une partie du peuple souvent considérée comme silencieuse, voire instrumentalisée. Il ne s’agit pas de rejeter le passé, mais de construire une nouvelle page, avec courage et détermination. En affirmant qu’aucune communauté ne doit être prisonnière d’un héritage politique figé, la déclaration propose un acte de libération intérieure autant que de refondation nationale.

Au-delà d’une simple adresse régionale, ce texte engage l’ensemble des Camerounais à regarder avec lucidité l’avenir de leur pays. Le Sud Cameroun ne veut plus être perçu comme le cœur d’un pouvoir centralisé, mais comme un territoire prêt à bâtir une transition démocratique responsable. Cette prise de parole pourrait marquer un tournant décisif dans l’histoire contemporaine du pays.