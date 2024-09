Pourquoi l’économie Camerounaise est peu compétitive et n’attire pas les investisseurs. :: CAMEROON

La question préoccupe le patronat autant que les pouvoirs publics Camerounais. La presse y est revenue.

En commençant par la Compétitivité économique du Cameroun. La Lettre de La Bourse un journal de Douala, la capitale économique, préoccupé parle marché Financier, le journal fait l’« Autopsie d’une économie malade ». Une publication du comité de compétitivité, service rattaché au ministère de l’Economie, de la Planification et de l’aménagement du territoire (Minepat) sur l’état de la compétitivité du Cameroun, souligne l’importance d’une stratégie nationale pour développer et retenir les talents, tout en proposant des solutions pour renforcer l’infrastructure économique et diversifier les mécanismes de financement du secteur privé. Elle met également un accent sur les performances macro-économiques de l’année 2023.

Face à cette situation alarmante, La Rentrée économique du patronat a mis un point d’honneur sur le combat pour une économie compétitive et favorable à une croissance pour le mieux-être des consommateurs. Aussi, pour atteindre une croissance susceptible de soutenir l’émergence de l’économie, « Célestin Tawamba demande une pause fiscale en 2025 ». Pour L’Economie quotidien, Le Président du Groupement des entreprises du Cameroun s’est exprimé hier à Douala. A souligner que les recettes fiscales s’élevaient au 31 décembre 2023 à 2 622 milliards Fcfa.

Pour le Financement des entreprises, agents économiques majeurs, Cameroon Tribune, le quotidien à Capitaux publics parle « Des prêts sans intérêt et sans garantie ». Le prêt d’honneur, mécanisme d’accompagnement des petites entreprises, nouvellement introduit au Cameroun par l’Agence française de Développement est une réelle lueur d’espoir dans un environnement marqué par la rareté des financements. Qui est éligible ? comment en bénéficier ?

Sur le Marché monétaire, La Lettre de la Bourse pour « Attirer plus d’investisseurs ». Au cours de la 11ème session du Cadre permanent de concertation des Trésors publics de la Cemac réunît du 3 au 5 septembre 2024, un accent particulier a été mis sur les réformes profondes à opérer tant au niveau de la gestion budgétaire des Etats que dans la professionnalisation des acteurs financiers.

Cependant que sur l’Exploitation minière à Batouri, le quotidien Le Messager informe sur « L’argent du pillage divise le ministère des Mines ». Accusé de s’arroger en violation des dispositions du Code minier, certaines décisions contradictoires dans l’exploitation des mines, « aux fins de préserver ses propres intérêts », le ministère des Mines, de l’industrie et du développement technologique à nouveau sur le gril. A l’origine, la répartition des pots de vins reversés par des sociétés illégalement installés sur le site de Jamb’s Avenir.