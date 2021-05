CAMEROUN :: Douala : La bière fabriquée au quartier :: CAMEROON

Une unité de contrefaçon de produits alcoolisés a été démantelée jeudi dernier, suite à une descente des éléments de la brigade de gendarmerie de Nkololoun.

Un gang de « chimistes » d’un autre genre, spécialisé dans la fabrication frauduleuse de boissons alcoolisées, vient d’être interpellé à Douala. C’est précisément au lieu-dit Pharmacie du rail dans l’arrondissement de Douala 2e que cette bande opère depuis quelques mois, à vol d’oiseau de la brigade de gendarmerie de Nkololoun. C’est d’ailleurs les éléments de cette dernière, conduits par leur commandant, qui ont mis la main sur ce gang dans la nuit du jeudi, 27 mai.

L’opération se déroule dans un domicile privé, transformé pour les besoins de la cause en une vraie unité de production brassicole. La maison en question est bien segmentée, comme dans une usine normale. Il y a un espace qui sert au stockage des bouteilles vides, emballées dans des sacs dont la couleur rappelle qu’ils sont blancs. Il y a aussi un autre pour les emballages (casiers et bouteilles vides) et un magasin. La pièce maîtresse, visiblement au centre de l’activité, est une chambre à coucher. Dans ce centre de production frauduleuse, ces gendarmes retrouvent non seulement des bouteilles pleines non décapsulées, mais également des comprimés et autres produits dont l’appellation scientifique n’a pas encore été déterminée.

« On les a trouvés en train de mélanger… en flagrant délit. Nous allons emporter les gros comprimés trouvés sur place pour analyse », indique un des gendarmes qui faisait partie de l’équipe déployée sur le terrain. Il parle ainsi sur les antennes de nos confrères d’Equinoxe Télévision, chaîne de télévision à capitaux privés émettant à partir de Douala. Les images diffusées par la même chaîne donnent froid dans le dos, lorsqu’on y aperçoit des mains inexpertes en train d’embouteiller quelques produits connus, estampillés Guinness Cameroun. Dans la salle qualifiée de production, des bouteilles contenant la bière de bonne fabrication y sont disposées. Le principe consiste à les décapsuler, les mélanger à de l’eau.

Ces fabricants y associent des comprimés et autres produits de qualité et d’origine douteuses, apprend-on. Au cours de cette descente, quatre suspects sont interpellés et mis en exploitation. Quant au chef de gang, il croupit en taule depuis quelque temps. Le bilan de cette action menée grâce à une alerte donnée par un informateur anonyme aux gendarmes est assez conséquent. Les matériels et produits saisis renseignent sur la dangerosité de l’activité. Il s’agit de 75 emballages vides de Guinness, 65 casiers de petites Guinness pleines, 100 sacs vides de bouteilles de Harp et Smooth, 39 emballages vides de Guinness, 50 sacs de bouteilles vides de petites Guinness.

Il faut relever que c’est depuis près d’un an que les suspects excellent dans cette activité. On ne vient à penser qu’au fil des jours, Douala laisse transparaître les clichés d’une ville où prospère la contrefaçon de nombreux produits de consommation. Après le démantèlement des unités artisanales de fabrication de whiskies, de vins et spiritueux, la bière coulait déjà des cuves non appropriées.