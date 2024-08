CAMEROUN :: Couverture santé universelle sous fond de bebe volé… Et retrouvé. :: CAMEROON

Au Cameroun, la couverture santé universelle se met progressivement en place. Le ministre de la santé Manaouda Malachie s’y deploie. La presse est revenue aussi sur ce nourisson à peine né, volé à Ekopundoum et retrouvé à Nkoabang.

L’annonce est faite par Myhospital, un journal specialisé dans les questions de santé publique. Le journal parle d’Insécurité dans les hôpitaux un « Un nouveau vol de nourrisson à Yaoundé alerte les populations ». Le vol d’un bébé à l’hôpital Baptiste d’Ekoumdoum remet en lumière l’insécurité croissante dans les établissements de santé au Cameroun. Alors que les cas de nourrissons disparus se multiplient, les citoyens expriment leur colère et demandent des mesures concrètes pour protéger les patients. Par cet acte survenu le 03 août 2024, la sécurité des patients dans les centres hospitaliers camerounais est mise à mal…

Trois jours apres, la meme information est reprise par le quotidien InfoMatin sous forme de Happy-End. Le journal precise que « Le bébé volé à Ekoumdoum retrouvé à Nkoabang » Enlevé samedi dernier, au soir par une fille de près de 25 ans, dans la clinique nommée Baptiste, dans l’arrondissement de Yaoundé 4e, le nourrisson a été identifié, ce 06 août, dans un centre de santé de l’arrondissement de Nkolafamba, département de la Mefou-et-Afamba.

Ce Bébé volé est retrouvé avec l’aide d’une infirmière poursuit le journal Le Temoin « La Commissaire Centrale numéro 4 honore la Police camerounaise ». Si la jeune infirmière qui a fait preuve de beaucoup d’intelligence pour lancer l’alerte sur le nourrisson aperçu est une héroïne dans cette affaire, l’implication de la Commissaire Centrale numéro 4 de la ville de Yaoundé, le Commissaire divisionnaire Christine Mindjom est énorme dans le processus ayant conduit à mettre un terme dans cette rocambolesque affaire de vol de bébé…

La Couverture santé universelle quant à elle enregistre « Premiers secours ». Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics de Yaoundé écrit qu’au cours d’une conférence de presse à Yaoundé, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, a indiqué que trois millions de Camerounais avaient déjà été enrôlés et bénéficient d’un panier de soins à moindre coût depuis le démarrage de ce vaste programme de solidarité nationale il y a un an. Une sortie qui intervient à la veille de l’extension du Chèque santé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en faveur des femmes enceintes et des nouveau-nés jusqu’à 42 jours.

Avec en prime « Le chèque santé porté dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ». L’annonce a été faite le lundi 5 août 2024 par le ministre de la Santé Publique, le Dr Malachie Manaouda, au cours d’une conférence de presse tenue à Yaoundé. L’extension du chèque santé dans les régions du Nord-Ouest et du sud-Ouest, est une phase déterminante dans la mise en œuvre de la Csu phase I. Elle a pour objectif principal,l’amélioration des indicateurs de santé de la femme enceinte et de l’enfant,dans ces deux régions, comme l’ont été ceux des régions de l’Est, de l’Extrême-Nord, du Nord et du Sud… Selon le journal specialisé Le Médecin.