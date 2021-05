Cameroun-FMI : négociations serrées autour de 400 milliards de Fcfa :: CAMEROON

Les équipes techniques du Fonds monétaire international (FMI) et du Cameroun discutent des contours du futur Programme qui devrait être soumis à l’approbation du conseil d’administration du FMI en juin prochain.

Le ciel s’éclaircit sur la relation Fonds monétaire international (FMI) Cameroun. Les deux partenaires ont commencé les discussions en vue d’un nouveau programme économique et financier. Depuis le 5 mai 2021 et jusqu’au 21 mai prochain, les échanges se tiennent par visioconférence. Pour le coup d’envoi de ces tractations, le 5 mai dernier, des échanges particuliers ont réuni les experts du FMI et de la Direction Générale des Douanes. Au menu de la discussion: les recettes douanières à fin mars et les perspectives pour l’année entière 2021 ; les progrès dans la réalisation des actions et mesures inscrites dans la Loi de Finances 2021 ; la situation et le suivi des dépenses fiscales ; l’impact de la pandémie du Covid-19; les mesures contingentes en cas de sous-performance des recettes douanières.

Le 14 Mai 2021, les structures étatiques ont participé aux travaux relatifs à la présentation du cadre macroéconomique 2021-2026 révisé. Le lendemain, les échanges ont porté sur le mémorandum des politiques économiques et financières. La restitution des travaux se fera en deux temps : avec les ministres en charge des Finances et de l’Economie le 19 mai 2021 et avec le Premier ministre, Chef du gouvernement, le 21 mai 2021. Le nouveau programme devrait être présenté pour approbation du Conseil d’administration du FMI, en juin 2021. En cas d’approbation, la signature du prochain programme devrait avoir lieu courant juillet 2021. Le Cameroun espère entre 350 et 400 milliards de FCFA. Le gouvernement a déjà budgétisé des appuis budgétaires d’environ 260 milliards de FCFA pour la première année.

Transparence

D’après le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, le nouveau programme que peaufine le gouvernement ne devrait plus être un instrument de consolidation du budget de l’État, comme ce fut le cas avec celui de la période 2017-2020 qui était appuyé par une facilité élargie de crédit (FEC). Il devrait être un outil qui privilégie la transparence, la dynamisation du secteur privé, l’amélioration du climat des affaires, la protection sociale à travers l’extension du programme “filets sociaux” et plus largement la lutte contre la pauvreté et l’amélioration du panier de la ménagère camerounaise.

Selon le gouvernement, le programme de réformes économiques et financières du Cameroun signé en juin 2017 avec le FMI a été élaboré pour répondre aux objectifs de notre Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (Dsce) qui visait à réduire la pauvreté et le sous-emploi et à accélérer la croissance économique, dans le but d’atteindre le statut de pays émergent d’ici 2035.

La Facilité Élargie de Crédit, la FEC, qui soutient le premier programme économique et financier avec le FMI est un guichet du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, créé pour mieux adapter les interventions du FMI aux besoins divers des pays à faible revenu, notamment en période de crise. Elle permet aussi de protéger les couches les plus vulnérables des populations de ces pays des effets des ajustements opérés. Les financements apportés par le FMI et les autres partenaires permettent quant à eux d’opérer un ajustement beaucoup plus graduel et moins abrupt.