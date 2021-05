CAMEROUN :: Digitalisation des enseignements: L’UNESCO accompagne le MINEDUB :: CAMEROON

Deux ateliers ont été organisés à Yaoundé et à Douala avec l’appui financier du partenariat mondial pour l’éducation dans le but d’outiller les enseignants à la digitalisation des leçons.

Depuis 2014 , le Cameroun est sujet à plusieurs cas d’urgences entre celles créées par l’entrée massive des enfants centrafricains, celles créées par les déplacements des enfants du grand Nord fuyant les exactions de la secte islamiste Boko Haram ,celles créées par les sécessionnistes dans les régions anglophones du pays et aujourd’hui celles créées par la pandémie mondiale liée au Covid-19.

C’est donc pour construire une réponse éducation dans le système éducatif camerounais afin de le rendre résilient aux crises et aux catastrophes que le gouvernement du Cameroun a envisagé une réponse en plusieurs temps.



Pour implementer cette réponse,le Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique centrale-en partenariat avec Le Ministère de l’Education de Base a organisé à Mbankomo (Hotel United) du 03 au 16 mai 2021 un Atelier de digitalisation des leçons du cycle primaire en Français/Anglais et Mathématiques et à Douala (Hôtel la falaise Bonanjo) du 05 mai au 16 mai 2021 deux ateliers. Le premier atelier portait sur la digitalisation des leçons du cycle primaire en Français/Anglais et Mathématiques et, le deuxième atelier sur l’harmonisation des livrets d’activités des niveaux 2 et 3.

Ces activités participent de la mise en œuvre du Projet d’urgence contre la Covid19 dans le secteur de l’éducation et de la formation, et dans un souci d’assurer la continuité de l’enseignement et de l’apprentissage dans un environnement sûr et protégé pour les apprenants affectés par la COVID19 au Cameroun.

L’objectif ici est d’outiller les enseignants du primaire pour une meilleure prise en main de la production et de l’enregistrement des contenus numériques à diffuser aux élèves du primaire à travers le dispositif multidimensionnel de l’enseignement à distance (radio, télé, plateforme et support papier).

« Il est prévu de développer la résilience du système éducatif camerounais face aux crises suite à l’impact qu’a eu le Covid-19 sur l’éducation avec le confinement des élèves, il n’y avait pas d’autres formes alternatives de transmission de connaissance aux enfants. L’UNESCO avec l’appui du partenariat mondial pour l’éducation accompagne le gouvernement dans le développement de cette résilience du système face aux crises notamment dans les sous systèmes éducation de base et enseignements secondaires » indique Apollinaire Tchami du bureau régional multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique centrale.

Pour le cas spécifique de ces ateliers il s’agissait pour les équipes de professionnels des médias et d’enseignants du Ministère de l’éducation de base de :

Produire et enregistrer des scripts radios des leçons du cycle primaire en Français/Anglais et Mathématiques pour les sous-systèmes francophones et anglophones;

Produire des scripts télés des leçons du cycle primaire en Français/Anglais et Mathématiques pour les sous-systèmes francophones et anglophones;

Harmoniser les livrets d’activités des niveaux II et III du cycle primaire notamment en Français et Mathématiques du sous-système francophones avec ceux du sous-système anglophone (pool de Douala).