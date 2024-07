Acte de Sécessionnisme au Cameroun: Un préfet prône le chassement des citoyens à Yaoundé :: CAMEROON

Le préfet du département du Mfoundi qui a pour chef-lieu Yaoundé, siège des institutions du Cameroun a pris des mesures anticonstitutionnelles et antipatriotiques. Provoquant l’ire collective.

Depuis le 16 juillet 2024, le département du Mfoundi est il devenu une République dans la République ?

Le chef de cette unité administrative, Emmanuel Marcel Djikdent a signé une note plutôt controversée qui « interdit de séjour dans ce département, toute personne appelant au soulèvement contre la République ou se serait rendu coupable d’outrage envers celle-ci ou ceux qui l’incarnent »

Une position qui a provoqué une onde de choc au sein de la population de Yaoundé singulièrement et du reste du Cameroun en général. Entrainant une fébrile au sein des Yaoundéens.

De toute évidence, cette fébrilité observée et la psychose de chassement observée semble prendre ses racines dans la Conférence semestrielle des gouverneurs qui s’est tenue récemment à Yaoundé.

Au cours de cette rencontre avec les chefs de terre, Le ministre de l’Administration Territoriale Atanga Nji Paul a prescrit aux gouverneurs de régions d’accorder une attention particulière aux acteurs et partis politiques, notamment en veillant à ce qu’ils respectent les lois de la République, les institutions, ainsi que ceux qui les incarnent.



Conséquence immédiate de ces consignes est la Menace d’interdiction de séjour dans le Mfoundi ; Le journal Forum Libre note que « La classe politique s’indigne… ». Pour le journal, Sous le prétexte de la préservation de l’ordre public, le préfet du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent a signé le 16 juillet 2024, un arrêté portant interdiction de séjour temporaire dans son territoire de commandement toute personne qui appelle au soulèvement contre les institutions de la République ; outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarné… Après avoir pris connaissance de cet arrêté qualifié de moyenâgeux, (Forum Libre P.3) a donné la parole aux partis politiques et à la société civile…

Le quotidien Le Messager lie cet arrêté préfectoral à la Présidentielle 2025 et parle de « La mesure provocatrice du préfet du Mfoundi». Depuis le 16 juillet dernier, Emmanuel Mariel Djikdent, limite le séjour à toute personne qui ne respecte pas une certaine conduite politique et civile dans son département. La réaction musclée de la société civile et des leaders politiques qui pensent que le préfet « joue avec le feu », ne se s’est pas fait attendre.