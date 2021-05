Coopération: l´AMBASSADE d'Espagne au Cameroun lance la 3è édition du CONCOURS DE DESSIN DE PAGNE :: CAMEROON

À l'occasion du 60 anniversaire des relations diplomatiques entre l'Espagne et le Cameroun, l'Ambassade d'Espagne à Yaounde organise un concours de dessin pour la réalisation d'un pagne avec pour theme 60 ans de relations diplomatique Espagne- Cameroun

Le concours a une portée nationale, et peuvent y participer les Camerounais ou les étrangers vivant au Cameroun de plus de 18 ans.

La participation est gratuite.

Toutes les dépenses engagées par les candidats sont à leur charge, quel que soit le résultat du concours.

Les dessins doivent être originaux et faits pour cette occasion.

La participation au concours signifie l'acceptation complète des bases actuelles, sans exception. Les participants sont tenus de respecter strictement toutes les conditions à tout moment.

Création d'un dessin...Le projet de création d'un dessin qui sera utilisé pour la création d'un pagne pour l'Ambassade d'Espagne à Yaoundé répond à des objectifs culturels divers: Célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre l'Espagne et le Cameroun et contribuer à la diffusion de la culture espagnole et au renforcement des liens culturels entre les deux pays à travers des savoir-faire; Contribuer à la visibilité de l'art camerounais à travers un symbole phare de sa culture: le pagne et ses déclinaisons vestimentaires: Contribuer au développement de la vie culturelle et économique du Cameroun; Apporter un soutien aux talents locaux et donner une opportunité et une plateforme qui permettra aux artistes d'exprimer leur talent de création.

2. Caractéristiques techniques

La réalisation d'un nombre de cinq (5) dessins maximum par candidat, qui devront pouvoir être dans un format compatible avec la faisabilité d'un pagne.

Les dessins doivent être inspires par le theme60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Espagne et le Cameroun...

Le dessin doit être fait avec 5 couleurs maximum.

3. Présentation des candidatures

Le dossier de candidature peut-être retiré ou télécharge, par toute personne qui en fait la demande, auprès de l'Ambassade d'Espagne à Yaoundé pendant ses horaires d'ouverture au public (09h à 13h), sur le site Facebook de l'Ambassade ou par email:

emb.yaunde@maec.es

La date limite pour la participation au concours est le 15 juin 2021 à 13h00.

Les travaux doivent être présentes dans une enveloppe scellée (qui comprendra le travail et dans une autre enveloppe les coordonnées de l'auteur) à la section consulaire de cette ambassade du lundi au vendredi de 9h à 13h, ou bien envoyé par email (emb.yaunde@maec.es) si vous n'êtes pas dans la ville de Yaoundé (la confidentialité sera

respectée).

4. Les critères de sélection

Les qualités requises pour les travaux seront les suivantes:

L'œuvre doit être originale et s'inspirer du theme proposé. La faisabilité de la réalisation d'un pagne CICAM.

Le jury valorisera à la fois l'originalite du dessin et sa capacité pour valoriser l'image de l'Espagne dans un contexte local et international.

La décision du jury sera définitive.

5. Le prix

Le concours récompensera un lauréat unique, particulier ou groupe. Le prix est de 250.000 FCFA (deux cent cinquante mille Francs CFA).

6. Communication des résultats et remise du prix

Le gagnant du concours sera informé personnellement par téléphone ou mail, aux coordonnées communiquées dans son dossier de candidature.

Le prix sera remis lors d'un acte public à la résidence de l'Ambassadeur d'Espagne. Le jour et l'heure seront communiqués par email aux participants.

7. Règlementation du concours

Le document présent fixe les bases de ce concours.

8. Confidentialité

Les délibérations du jury sont confidentielles.

9. Propriété intellectuelle

Les travaux primes deviendront la propriété de cette ambassade d'Espagne à la date à laquelle la décision du jury sera rendue publique. L'acquisition de la propriété exclusive des oeuvres gagnantes comprend également tous les droits d'exploitation, de distribution, d'exposition, de diffusion, de reproduction, de transformation, de communication publique, etc., et, en général, les droits juridiquement transférables, dans leur sens le plus large et avec la portée maximale possible juridiquement possible, qui peut être exercée par cette Ambassade comme elle le souhaite et sans limitation temporelle ni territoriale.

10. Obligations

La participation au concours de dessin de pagne signifie l'acceptation complète des bases actuelles, sans exception, par conséquent, les participants sont tenus de respecter strictement toutes les conditions à tout moment.

En cas d'une irregularité ou une violation de ce règlement, l'Ambassade d'Espagne se reserve le droit de retirer le prix octroyé au gagnant.

L'organisation se réserve le droit de ne pas admettre les candidats qui, à leur avis, ne respectent pas les conditions techniques, artistiques et / ou légales exigées par le concours, ou qui nuisent à la sensibilité des personnes, Incitent à un comportement violent, discriminatoire ou contraire aux pratiques sociales.