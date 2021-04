CAMEROUN :: Massacre de Ngarbuh: Le transport des victimes à Yaoundé coince :: CAMEROON

Dans cette affaire des trois soldats poursuivis par le ministère public pour coaction de meurtre, incendie et destruction, violence sur femmes enceintes et violation de consignes, les débats n’ont toujours pas été ouverts à cause de l’absence des témoins au tribunal. Les avocats de la partie civile s’engagent à payer de leur poche pour assurer le déplacement des familles des ayants droits. L’affaire a été renvoyée au 17 juin 2021.

Initialement prévues à 10h, les audiences criminelles enrôlées ce 15 avril 2021 au tribunal militaire de Yaoundé débutent à 14h27 mn. Madame Akoa, la présidente du tribunal a présenté ses excuses aux différentes parties impliquées dans cette procédure pour le retard accusé. La magistrate civile ouvre l’audience en délibérant quatre affaires sans lien avec la crise anglophone. C’est à 16h que le dossier Ngarbuh est enrôlé, en présence des avocats de la partie civile ainsi que les trois accusés, les soldats Cyrille Sanding Sanding, Gilbert Haranga Gilbert et Baba Guida, visiblement touchés par la fatigue. Après l’appel des trois prévenus devant la barre, la parole est donnée aux avocats de la partie civile. Me Dominique Fousse, présidente d’un Collectif constitué pour assurer la défense des victimes, prend la parole pour solliciter un renvoi de l’audience à deux mois.

« Les avocats ont décidé de participer aux frais pour faciliter le déplacement des témoins de Ngarbuh dans la région du Nord-Ouest jusqu’à Yaoundé dans la capitale politique. Nous souhaiterions, Madame la présidente, que toutes ces personnes soient auditionnées le même jour car nous ne sommes pas sûrs d’avoir les moyens de les faire revenir à l’audience la prochaine fois », explique Me Dominique Fousse. Avant de se prononcer sur cette demande formulée par la présidente de ce collectif d’avocats, la présidente du tribunal va examiner le cas particulier de l’accusé Cyrille Sanding Sanding. Ce prévenu n’a toujours pas pu avoir les services d’un avocat pour assurer sa défense. Lors des précédentes audiences, le tribunal a décidé de désigner un conseil qui devait assurer sa défense. Mais ce conseil n’est pas venu. Le père de ce jeune soldat présent dans la salle d’audience a été invité à se lever pour recevoir les recommandations de la présidente du tribunal : « Faites tout à la prochaine audience pour mettre un avocat à la disposition de cet accusé qui risque la peine de mort », a affirmé madame Akoa.

Les victimes à l’abandon

Face à cette situation qui bloque l’avancée de la procédure depuis plus de trois mois, le collectif d’avocats constitué pour la partie civile a souhaité que l’audience soit renvoyée à deux mois et non à un mois comme le tribunal avait l’habitude de le faire depuis le début de l’affaire. Ce collectif d’avocats entend rassembler les moyens financiers pour pouvoir assurer le déplacement des témoins. Ces témoins qui vivent dans une localité parfois victimes des attaques des séparatistes n’arrivent toujours pas à réunir les moyens financiers pour venir à l’audience. Le collectif d’avocats souhaite également que tous les témoins qui seront présents à la prochaine audience puissent être auditionnés le même jour. Car les moyens financiers ne vont pas permettre de les faire revenir plusieurs fois à Yaoundé.

Me Alice Nkom est avocate au barreau du Cameroun et membre du Réseau des défenseurs des droits de l’homme en Afrique centrale (Redhac). Elle regrette le fait que l’Etat n’a pas prévu de prendre en charge luimême les dispositions nécessaires pour faire comparaître les témoins en assurant leur protection sécuritaire et leurs frais de déplacement. L’avocate ajoute que l’Etat pouvait également s’organiser pour que les personnes impliquées dans cette procédure puissent comparaître à Bamenda, la capitale de la région où les exactions ont été commises. « Juger les affaires du Nord-Ouest et du Sud- Ouest à Yaoundé cela donne un caractère politique à cette procédure judiciaire », soutient l’avocate.

Me Alice Nkom affirme que le fait pour les avocats de la partie civile d’assurer le déplacement des victimes viole la loi internationale ratifiée par notre pays. Cette attitude selon l’avocat ne met pas tous les citoyens au même niveau en matière pénale. Parmi les textes violés, l’on peut citer l’article 14, alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice». Un citoyen pauvre sans moyen pour déplacer ses témoins n’est donc pas égal en droits à un citoyen riche qui peut le faire aisément.

Egalité de tous devant la loi