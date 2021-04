CAMEROUN :: Insolite : Le Secrétaire général de la région fuit le vaccin :: CAMEROON

Attendu pour se faire administrer sa dose de vaccin Sinopharm, le représentant du gouverneur, a pris la clé des champs.

Tout le monde s’attendait qu’automatiquement qu’Avom Dang allait se fasse vacciner en tant que le numéro 1 de la région en lieu et place du gouverneur Jean AbatéEdi’i absent pour le lancement de cette campagne de vaccination au Sinopharm. Monsieur Avom Dang venu en compagnie du Chef du cabinet du Gouverneur, après avoir tenu son éloquent discours de lancement, le secrétaire général devait être la première personne à prendre la première dose de vaccin comme dans les autres régions, mais déception totale. Ce dernier a opté pour le sissongho.

Du moment où la foule et les médias avaient les regards et les caméras braqués sur lui, il a bondit le protocole qui lui demandait de s’avancer pour l’identification et inscription avant de se faire vacciner. Le raccourci lui a permis de vite rattraper sa voiture et Avom Dang aurait pressé son chauffeur de quitter le lieu du danger. Du coup ceux qui voulaient se faire vacciner ont été découragés et jusqu’à se replier pour ne plus prendre la dose. « Quand l’autorité met en doute le produit combien de fois nous. Il est l’exemple, s’il refuse nous refusons de le faire aussi » se justifie un personnel de santé qui était prêt à se faire vacciner.

Comment convaincre les populations quand les autorités administratives de premier rang brillentpar le mauvais exemple ? Un autre scandale sur la qualité du vaccin contre le covid-19. Paul AtangaNdji interpellé dans le nord sur la moralité des personnels affectés dans les services déconcentrés qui ne font pas foi aux efforts du Gouvernement à convaincre les populations sur la vaccination contre le covid-19. A l’immédiat la nouvelle s’est répandue dans la ville faisant état de la qualité douteuse de ce vaccin. L’ambiance au lieu de la vaccination a subitement pris un coup.