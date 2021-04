CAMEROUN :: Quand Gilbert Baongla organisait des quêtes auprès des vendeurs de pièces détachées de Mvog-Ada :: CAMEROON

Tous les vendeurs de pièces détachées pour automobiles de Mvog-Ada vouaient un culte à Georges Gilbert Baongla. Le fils autoproclamé du Président BIYA avait fini par les convaincre qu'il était l’enfant biologique du premier camerounais, et la voie royale pour lui transmettre des doléances.

Chaque fois qu'il avait "les maux de poches", ce filou se rendait au quartier Mvog-Ada à bord d'un ses 4x4, ou le plus souvent en Hummer H2 (avec ses garde-corps - des militaires de l'armée camerounaise et des agents de sécurité vêtus de combinaisons estampillées Baongla security). Une fois ses molosses étaient-ils descendus armes aux poings, les quêtes se faisaient aussitôt. Et l'escroc en repartait parfois avec 1, 2 voire trois millions, de quoi financer son train de vie élevé.

Un vendeur de pièces détachées du quartier Mvog-Ada s'en souvient : " Moi je suis nigérian. Je suis Igbo, l'une des tribus majoritaires de notre pays. Je suis arrivé ici au Cameroun en 2000, par le canal de mon grand frère - aujourd'hui décédé- qui avait plusieurs boutiques de vente de pièces détachées ici. J'ai connu M. Georges ça fait cinq ou six ans. Il était venu ici, il a pris les pièces détachées pour une Mercedes, il m'avait dit que c'était la voiture de sa femme, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas payé. Un jour, il était venu avec beaucoup de militaires...

Après mes frères m'ont dit que c'est le fils de votre Président. Ce que je sais, c'est qu'il aidait parfois les frères qui avaient les problèmes aux impôts et retirait même d'autres des commissariats, lorsqu'ils étaient en cellule. C'est ce qui a poussé mes frères (ndlr, les nigérians) à lui donner l'argent chaque fois qu'il était de passage à Mvog-Ada. Mais à la fin, nous nous sommes fâchés, parce que M. Georges passait déjà chaque semaine"