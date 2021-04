CAMEROUN :: COVID-19: L’Ordre des Médecins se prononce contre les solutions endogènes :: CAMEROON

Les solutions endogènes anti Covid-19 n’ont pas bonne presse auprès d’une frange du corps medical. Certains professionnels de la santé affirment qu’elles sont à l’origine de plusieurs complications et décès. En effet, d’après un membre du Csusp, plus de la moitié des décès suite au covid-19 sont liés aux complications pour inefficacité des thérapies endogènes nationales. Par conséquent, «Je pense que chacun doit suivre son couloir», a déclaré en guise de mise au point le Dr Guy Sandjon, président de l’Ordre national des médecins du Cameroun (Onmc).

Agacé.

Pourtant, selon Manaouda Malachie, c’est une synergie d’actions entre la médecine traditionnelle et moderne qui a contribué à maitriser la pandémie depuis sa survenue eu Cameroun en mars 2020. «L’apport de la médecine traditionnelle a été important. C’est une contribution significative. C’est important que nous reconnaissions tous les efforts qui sont fait par ci, par-là», a déclaré Manaouda Malachie le 18 mars dernier à Yaoundé, au cours d’une rencontre à huis clos entre les promoteurs de la médecine traditionnelle et les responsables du ministère de la Santé publique. A l’issue de cette réunion, il a été entre autres recommandé l’autorisation de l’admission dans les formations sanitaires sous leur forme première, des recettes et médicaments de la médecine traditionnelle à la demande du patient.

De plus, désormais, «Il va falloir, lorsque nous avons un produit, que nous testons tout au moins l’innocuité du produit», plaide l’élite de Mokolo. Certes, en Afrique, 80% des populations consultent des tradipraticiens. Mais, «Je pense que pour pouvoir parler de ces solutions il faut savoir quelle est la formation de ces tradipraticiens. Il y a malheureusement un petit flou, pour ne pas dire plus, qui existe entre les bons et les mauvais », a retorqué le Dr Sandjon.

Quoi qu’il en soit, dans son discours à la nation le 19 mai 2020, le chef de l’Etat Paul Biya, avait demandé d’explorer les solutions endogènes dans la riposte. «J’encourage également tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. Consacrons toutes nos énergies à la lutte de cet ennemie commun», préconisait le Président de la République.