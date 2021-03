CAMEROUN :: Droits de l’homme : Amadou Vamoulké en colère contre Laurent Esso :: CAMEROON

L’ancien directeur général de la Crtv dénonce une parodie de « justice » dont il fait l’objet depuis son arrestation en juillet 2016. Il s’inquiète aussi de la propagation de la pandémie du Covid 19 au sein de la prison centrale de Yaoundé.

Amadou Vamoulké a adressé ce 30 mars 2021 une lettre ouverte à Laurent Esso, ministre d’Etat ministre de la Justice et garde des Sceaux. L’ancien directeur général de la Cameroon radio and televison (Crtv), s’inquiète de la propagation de la pandémie du Covid 19 au sein de la prison centrale de Kondengui, notamment dans le local 131. C’est dans ce local que cet ancien haut cadre de l’administration est en détention provisoire depuis juillet 2016, pour détournements présumés des deniers publics pendant sa gestion à la tête de la Crtv. Dans cette lettre ouverte, Amadou Vamoulké précise : « un troisième locataire de la cellule que je partage avec huit autres détenus vient d’être testé positif à la Covid 19 et amené à l’hôpital.

Le deuxième est revenu dans notre cellule en étant porteur de sévères séquelles, avec des douleurs étouffantes à la poitrine. Ce dernier nous a rapporté que le premier, qu’il a laissé à l’hôpital, lui a appris que ses poumons sont endommagés à 40%. Je sais que ce mal mortel m’attend au tournant et pourrait m’emporter ; que le pire pourrait advenir et que vous pourriez être amené à redire les mots que vous auriez prononcés en apprenant la mort de Frédéric Ekande que vous connaissez pourtant bien, mort survenue la veille de la fin de se 12 ans de prison ». Cette sortie de Vamoulké intervient une semaine après les déclarations du ministre de la Justice devant le premier ministre chef du gouvernement.

Dans ces déclarations, le ministre de la Justice affirmait que toutes les dispositions ont été prises pour contrôler la propagation de la pandémie dans les prisons camerounaises. L’ancien directeur général de la Crtv qui est en détention provisoire depuis juillet 2016 qu’il a déjà passé 1708 jours de détention illégale à la prison sans qu’il ne soit définitivement jugé. L’ancien dg de la Crtv précise dans sa lettre ouverte : « On finira par savoir pourquoi vous ne croyez pas devoir accorder un peu d’attention aux dénonciations de la manière dont votre autoritarisme nuisible conduit la justice au Cameroun.

Oui, nous en connaissons la rengaine mais personne n’y croit : la justice est indépendante du pouvoir exécutif… Je doute que vous ne sachiez pas que les charges fantasmagoriques qui m’accablent ne portent pas sur un enrichissement personnel et que je me retrouve sans raison valable dans un procès qui, ne pouvant aboutir, a établi un record mondial de 64 renvois consécutifs… Le temps est en effet venu de m’adresser à vous publiquement et dans l’urgence… Vous m’avez dont déclaré la guerre »

Suite à cette sortie publique, Amadou Vamoulké dit être prêt à subir des représailles à l’instar de son affectation au Secrétariat d’Etat à la défense comme cela a été le cas avec certains détenus. Ce n’est pas la première fois que l’ancien directeur général de la Crtv fasse une sortie publique pour dénoncer ces conditions de détention et la procédure judicaire à laquelle il fait fasse devant le tribunal criminel spécial (Tcs), où il a été inculpé pour coaction de détournement de plus de 3 milliards F.Cfa dans le cadre de la redevance audio-visuelle. Dans une lettre publiée le 30 novembre 2019 dans plusieurs journaux, le prévenu affirmait être en détention de manière arbitraire pour la simple raison que la partie civile n’a ne dispose d’aucun témoin à charge contre lui. Depuis son arrestation, plusieurs organisations de défense des droits de l’homme n’ont cessé d’exiger sa libération pure et simple.