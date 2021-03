CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel: La Responsabilité, rien que la responsabilité de nos actes :: CAMEROON

La tricherie devient le fils aîné de la mauvaise foi et de la malhonnêteté, quand un individu, pour des raisons qui lui sont propres et de toute façon en travers des lois, de la morale, du bon sens élémentaire voire de l’éthique collective, pose des actes, fait des déclarations, engage une démarche, suscite des conflits, pour ensuite se présenter aux yeux de la société en victime expiatoire, en martyr.

Il n’y aurait plus ni République, ni Etat, ni famille, ni constitution, ni aucun référentiel d’obligations normant nos vies, nos projets, ambitions et espérances, si chacun devait, du plus bas au plus haut de l’échelle sociale, user de langages inappropriés, proférer des injures, répandre des mensonges et se livrer à d’insidieuses provocations, à des accusations et des calomnies, sans subir la moindre réprimande.

Non, Messieurs, chers Amis, chers compatriotes, le pays que nous construisons chaque jour, dans lequel nous vivons et dont nous aspirons à promouvoir le nom, l’image et la crédibilité, ne saurait exister dans la tradition brutalement anarchique du laisser-aller. Tout un représentant de la crème de la connaissance scientifique et de la diffusion des savoirs à notre jeunesse, miroir et référence supposé par ailleurs des valeurs de respect, de prudence, de logique et d’exemplarité de la compréhension voire de la maîtrise des rapports d’influence, des mécanismes et des acteurs des décisions, ne saurait se livrer, impunément, à une somme d’insoutenables écarts. La nature et la lourdeur des sanctions importe peu, c’est la matérialité de la faute qui ferait débat, et là, point de doute./.