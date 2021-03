CAMEROUN :: Covid-19: Les chiffres de la terreur à la prison de Nkongsamba :: CAMEROON

À la date du 15 mars 203, 153 cas ont été enregistrés dans ce milieu carcéral.

Le Cameroun connait une remontée inquiétante de contaminations au Covid-19, un an après avoir déclaré son premier cas. Le pays affiche plus de 35.700 cas positifs, dont près de 10.000 confirmés ces trois derniers mois et plus de 105 décès au cours de la même période, selon les statistiques officielles.

A Nkongsamba, une ville située à 145 kilomètres de Douala, des données publiées à l’issue d’une visite du délégué régional de la santé du littoral font froids dans le dos.

D’après le délégué régional de la santé publique du littoral, le chef-lieu du département du Moungo enregistre à la date du 15 mars 203 cas positifs dont 153 en milieu carcéral. C’est à dire à la prison principale de la ville. Des contaminations massives dues à la violation généralisée des mesures barrières de lutte contre le coronavirus.

« Comment inverser la courbe ? Nous allons mettre sur pieds sur niveau de l’hôpital régional un système de triage avec testing systématique aux portes d’entrée de l’hôpital, intensifier la surveillance en particulier dans les établissements, dans les entreprises et aussi mettre sur pieds la communication à travers l’engagement communautaire », a énuméré à notre confrère Mimimefoinfos.com le Dr Albert Maka Mambo.

Il faut rappeler que le Conseil scientifique des urgences de santé publique (Csusp) a décidé d’amender son avis intermédiaire sur la vaccination contre le Covid-19 rendu le 25 février. La décision a été prise à l’issue d’une réunion convoquée le 12 mars 2021 à l’initiative du ministre de la Santé publique (Minsanté).Le Csusp, « après examen de la dynamique actuelle de la pandémie au Cameroun et des données émergentes sur l’innocuité du vaccin d’Astra Zeneca, recommande un délai supplémentaire d’observation avant son utilisation éventuelle au Cameroun ».

L’institution annonce un réexamen de « la pertinence de l’utilisation de ce vaccin en phase 4 d’expérimentation clinique pour réduire l’incidence des formes sévères et mortelles de Covid-19 » au terme des investigations en cours. Car, note le Csusp, « à l’heure actuelle les données disponibles sur les vaccins en utilisation d’urgence ne permettent pas de conclure à la limitation de la transmission du Covid-19 par la vaccination.»