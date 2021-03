CAMEROUN :: 16 mars 2014- 16 mars 2021, NDINGA MAN FOR EVER- MIMBA WE : ODE A MBANGA :: CAMEROON

MBANGA MUST CHANGE, Les téléspectateurs du monde entier ont découvert ce message sur le t shirt qu’arborait LAPIRO de MBANGA vendredi 15 Avril 2011 après sa sortie de prison. Il avait été emprisonné trois ans pour son rôle supposé dans les émeutes de février 2008 contre le pouvoir en place avant de s'exiler aux États-Unis. Il décède le, dimanche 16 mars 2014, dans les environs de New York, à l'âge de 57 ans.

MBANGA a finit par devenir au fil du temps indissociable au nom de SANDJO Lambo Pierre Roger(LAPIRO). MBANGA est dominé par le Français et le Pidgin. Censé être libéré le samedi 16 avril, c’est plutôt le vendredi que LAPIRO a été libéré, après avoir passé 1096 jours pour son implication présumée aux émeutes de la faim de février 2008. Le pouvoir a ainsi privé la ville, et le pays tout entier d’accueillir le HÉROS avec tambours et trompettes et de vivre une euphorie collective.

MBANGA MUST CHANGE

En sortant « Kop Niè », Ferme là en 1987, « Ndinga Man » sonnait déjà le glas d’une attitude apathique et inerte caractérisée par une injustice sociale généralisée. Avec son humour corrosif, le « Don Grand » s’insurgeait contre l’injustice et l’inégale répartition des richesses.

L’usine de la célèbre eau minérale TANGUI se trouve à MBANGA, une bonne partie de la banane exportée est produite par des populations depuis plusieurs générations pour un salaire qui atteint à peine 20 000 frs /mois. Moins du SMIG. Que dire de la mythique gare routière MBANGA-KUMBA voie par excellence pour rallier le Sud Ouest. Mais la ville est toujours aussi inerte, et statique. La sortie de « MIMBA WE » Pense à nous, sera le coup de pied dans la termitière. Titre qui a propulsé l’artiste au firmament de la musique camerounaise et Africaine. Les richesses ne profitant qu’a une minorité, le peuple, s’exaspère : Le pays s’embrase. « L’accumulation de frustrations disait Christiane TAUBIRA est le carburant de la révolte ». Les villes mortes des années 1990 sont alors inéluctables. Le magnétisme de Ndinga Man réussit à stopper l’hémorragie. Il monte au créneau calme les populations, et le pays évite une guerre civile. La récidive interviendra une vingtaine d’année plus tard quand le président de la république tentera de faire sauter le verrou de la limitation des mandats à la magistrature suprême. Et Pan : LAPIRO met sur le marché Constitution constipée » Album avec lequel il ouvrira la boite de pandore, et qui lui valu 03 ans d’emprisonnement.

Le changement réclamé à cor et à cris par les populations réitéré il y’a quelques semaines lors du passage de René Sadi dans la ville passe par : la Répartition équitable des richesses, la création d’infrastructures routières, l’amélioration qualitative et quantitative des conditions de vie des populations en commençant par humaniser le travail des planteurs, l’avènement du département tant promis qui semble remis aux calendes grecques…

INTROSPECTION ET IMMERSION

Accueilli à l’entrée de la ville, par des fruits d’une qualité exceptionnelle, c’est désormais le Lycée technique ancien CETIC qui vous interpelle. A un jet de pierre de là, l’Hôpital Central. Vielle bâtisse qui ferait pâlir et perdre le sommeil à un homme en bonne santé. L’absence de cadres d’épanouissement a poussé les jeunes à investir les artères de la Police qu’ils ont transformée en terrain de basket. Sur le mur qui jonche le stade municipal. Les jeunes tiennent bon comme Tamne Pius, se rappellent nostalgiquement avec Njoume Maurice d’une Certaine « Maimouna », caressent une « immigration à Paris », en pensant à la « Kousine » de Big Benji MATEKE, dans l’espoir d’un miracle du sorcier bantou. MIMBA WE NDINGA MAN...