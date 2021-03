CAMEROUN :: Note d'histoire, Livre : Fin de carrière et triste mort du Maréchal Samuel Mbappé Leppé :: CAMEROON

Samuel Mbappé Leppé était considéré à son époque comme le meilleur footballeur Camerounais de tous les temps. C’est une rencontre Cameroun VS Nigeria qui entrainera la fin de la carrière du Maréchal Samuel Mbappé Léppé international.

Voici la petite Histoire.

Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 1970 au Mexique, le Cameroun réalise un match nul (1 but partout) avec le Nigeria à Abuja au match aller. Le match retour se tient à Douala, et avec son match nul à l’extérieur, le Cameroun partait favori. Malheureusement pour le Cameroun, la partie s’avéra plus compliquée que prévue.

À la 85ème minute du match, alors que le Cameroun et le Nigeria faisaient jeu égal (2 buts partout), le pays hôte bénéficie d’un pénalty. C’est la joie totale dans les tribunes, le public se sent délivré car il a une confiance aveugle en la puissance et en la qualité de tir du « Maréchal ». Le Cameroun est finalement battu par 3 buts à 2. Mbappé Léppé sera tenu responsable de cette défaite, le public très fâché, lui en voudra. La presse se montre très virulent à son égard. C’est l’une de ses dernières apparitions en équipe nationale du Cameroun. Le Maréchal est poussé vers la sortie.

Pour la petite histoire lors d’une rencontre Nigeria VS Cameroun à Abuja, Mbappé Léppé brisa de sa frappe surpuissante les poteaux du gardien Nigérian.

Quelques années plus tard, un "chargé de mission" du Tonnerre va lui briser la jambe et l'éloigner définitivement des terrains de jeu.

Le mercredi 02 décembre 1981 est organisé le jubilé du Maréchal Mbappé Leppé avec la participation de plusieurs vedettes nationales et internationales.

Toutes légendes ont une fin, et la fin est souvent triste. Mbappé Léppé est mort dans le dénuement et l’abandon. Voici ce qu’on pouvait lire dans la presse Camerounaise à quelques mois de sa mort :

« Héros d’une ère, sans doute révolue de notre football, Mbappé Léppé, le « Maréchal » connaît aujourd’hui une agonie à tout le moins révoltante. Cet athlète naguère particulièrement doué, brillant, discipliné et patriote, pendant de longues années un des meilleurs « ambassadeurs » de la chose sportive du Cameroun se meurt disent certains dans l’indifférence générale […] le "Maréchal " meurt à « petit feu », faute de soins, les médecins n'ayant plus que leur serment d'Hippocrate à lui offrir. Et plus affligeant, il y a autour de I’ agonie de Mbappé Léppé, comme une " conspiration " du silence. Une situation dont on devrait avoir honte. À moins qu'on refuse d'y croire. Et pourtant !

Mbappé Léppé, mille fois adulé est aujourd'hui une sorte de rejet de la société camerounaise. On l'a marginalisé en le jetant dans une espèce de ghetto psychologique et social. »

Ayant eu vent de la situation déplorable dans laquelle se trouvait le Maréchal Mbappé Léppé, Ibrahim Mbombo Njoya s’est saisi de l’affaire et a fait évacuer Mbappé à Yaoundé et interné au Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Le Maréchal passera de vie à trépas le 25 décembre 1985 alors que le monde entier attendait la venue du christ.

Mon livre fourmille d’anecdotes croustillantes sur la vie de celui qu’on a surnommé le Maréchal Samuel Mbappé Léppé. Le livre nous révèle aussi des mythes et légendes associés à Mbappé Léppé : son tir, dit-on « cassait le poteau des cages de but, faisait éclater les filets », « la légende du fameux match Cameroun VS Inde », « Le grand gardien de but « chat noir » » etc.

Pour découvrir la vie , le parcours et la mort de Mbappé Léppé, lisez le livre : « Le Maréchal Samuel Mbappé Léppé : Le plus grand footballeur Camerounais de tous les temps »

