Cameroun :: Rigobert Song Attaque En Justice Deux Journalistes Pour Diffamation :: Cameroon

L'ancien Manager Sélectionneur de l'équipe nationale fanion du Cameroun, Rigobert Song, a annoncé en février dernier son intention de poursuivre en justice deux journalistes qui ont affirmé, au cours d'une émission télévisée, qu'il détenait un faux diplôme d'entraîneur.

Me Bayebec, le conseil de l'ex capitaine emblématique des Lions Indomptables, avait qualifié ces déclarations de "non fondées" et de nature à "porter atteinte à l'image" et à "l'honorabilité" de son client.

Le mardi 12 mars 2024, un huissier a servi une citation directe à Théophile Awana et Pinon Omgba, les deux journalistes incriminés.

La première audience est programmée demain, mardi 19 mars 2024, au Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif.