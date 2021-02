CAMEROUN :: ENCORE UN ENDETTEMENT DE 55 MILLIARDS DE FCFA POUR FINIR LE STADE D'OLEMBE :: CAMEROON

Selon le document ci-dessous signé du président de la République Paul BIYA le 16 février dernier, un crédit se 55,16 milliards FCFA sera contracté pour achever le stade d'Olembe.

On peut lire dans ce décret que Paul BIYA habilite le Ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer avec la Standard Chartered Bank de Londres et BPI France Export une convention de crédit d'un montant de 55 166 693 111 de FCFA ( cinquante cinq milliards cent soixante six millions six cent quatre vingt treize mille cent onze franc CFA.



Rappelons que le coût initial de ce projet était de 163 milliards de FCFA. Ajouté les 55,16 milliards on se retrouve à un montant de 219,16 milliards pour un seul stade.

Précisons qu'avec la somme de 220 milliards de FCFA, on a 11 stades de 20 000 places. Cette dette sera remboursée par les pauvres Camerounais.