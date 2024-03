Cameroun :: Le Dr Henry Ebong Nkumbe L'ophtalmologue Qui Séduit Le Palais D'étoudi. :: Cameroon

L'enfant de Muambong , village situé dans l'arrondissement de Bangem région du Sud -Ouest Cameroun a eu l'insigne honneur de poser ses mains sur les yeux du Président de la république du Cameroun S.E Paul BIYA le weekend dernier à l'hôpital MAGRABI ICO d'Oback dans la Lékié pour un check -up opthalmologique.

Rien ne prédestinait le jeune Henry Nkumbe à devenir l'un des plus éminents spécialistes de la rétine du continent Africain. Pour la petite histoire c'est à l'âge de 13ans alors qu'il se plaint de problèmes de yeux que sa mère l'emmène consulter un ophtalmologue à l'hôpital presbytérien de Ndounge ,séduit par ce métier il décide d'en faire son train quotidien.

Du haut de ses 53 ans ,il cumule une brillante carrière professionnelle en 2002, il intègre l'OMS ( Organisation Mondial de la Santé) à Genève pour son programme spéciale pour la recherche et la formation sur les maladies tropicales, 2006 , il travaille à Madagascar comme conseiller médical. Ce spécialiste de la chirurgie vitréo- rétinienne, la chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive est par ailleurs auteurs de plusieurs publications scientifiques dans le domaine ophtalmologiste.

Soulignons qu'il a suivi ses études en médecine en Suisse, Allemagne et au Kenya ; depuis 2013 il dirige le MAGRABI ICO Cameroon Eye Institute qui a eu l'insigne honneur de reçevoir le chef de l'État le weekend dernier ,le but de cette formation hospitalière est de lutter contre la cécité à travers les opérations de cataracte et du glaucome.

Le parcours brillant qui force l'admiration pour ce jeune natif de Muambong , digne d'une success story est une source d'inspiration pour les jeunes générations souvent tenter par l'exil.La date du 2 mars 2024 restera à jamais gravé dans la rétine de ce dernier qui a encore à offrir en terme d'expertise à son pays le Cameroun.