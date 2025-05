CAMEROUN :: Symposium sur l’inclusion sociale: Intégrer les personnes handicapées dans le processus de décision :: CAMEROON

C'est l'une des recommandations fortes issues de la 1ere édition de cet événement tenu en octobre 2024.

Renforcer l'application des textes existants, former le personnel à la langue des signes, faciliter l’accès à l'information, améliorer l’accessibilité physique des infrastructures, promouvoir l’éducation inclusive, soutenir l'entrepreneuriat des personnes handicapées, sont quelques-unes des recommandations majeures formulées à l’issue de la première édition du Symposium africain de l’inclusion sociale, qui s’est tenue à Yaoundé du 22 au 26 octobre 2024.

Face à la persistance des discriminations et à l’inapplication de nombreux textes, les 500 participants réunis — experts, décideurs politiques, chercheurs, représentants d’organisations internationales et membres de la société civile — ont dressé une liste d’actions urgentes à entreprendre.

Parmi elles, l’intégration systématique de la langue des signes et du sous-titrage dans les médias audiovisuels, la simplification des procédures pour l’obtention de la carte d’invalidité, ou encore l’instauration de quotas pour faciliter l’accès des personnes handicapées à la fonction publique. L’une des recommandations les plus applaudies reste l’implication directe des personnes handicapées dans les processus de décision et de développement, rompant ainsi avec une approche souvent paternaliste.

Placée sous le haut patronage du ministre des Affaires sociales du Cameroun, cette première édition a été organisée par Inclusion Actu avec le soutien des États et gouvernements africains.

Le symposium avait pour thème : « Les droits des personnes handicapées en Afrique : état des lieux et défis pour des sociétés plus inclusives ».

La conférence scientifique a mobilisé 450 participants tandis que 120 autres ont pris part à la Nuit de l’Inclusion Sociale, un moment festif et symbolique dédié à la sensibilisation du grand public.

Ensemble, ils ont analysé les défis auxquels font face les quelque 80 millions de personnes vivant avec un handicap sur le continent africain, dans un contexte où l’accès à l’éducation, aux soins, à l’emploi et à la citoyenneté reste profondément inégalitaire.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 1,3 milliard de personnes vivent avec un handicap dans le monde, soit 16 % de la population.

En Afrique, les efforts réalisés restent largement insuffisants, notamment au Cameroun où l’on estime à près de 4 millions le nombre de personnes handicapées.

Malgré l’existence de textes nationaux et internationaux en faveur de leurs droits, leur mise en œuvre reste trop souvent partielle, voire inexistante. Le symposium a ainsi mis en lumière le décalage criant entre les engagements politiques et la réalité vécue par les personnes concernées.

Ce premier symposium se veut un jalon fondateur. L’ambition affichée est de produire un véritable impact sur les politiques publiques africaines.

La publication prochaine des actes du symposium et le suivi des recommandations devront garantir que cette dynamique se traduise par des actions concrètes et durables.