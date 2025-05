CAMEROUN :: Déclaration du MRC relative à la signature d’une convention entre Elecam et l’ONU :: CAMEROON

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a pris connaissance, à travers un article en circulation sur les réseaux sociaux, de la signature d’une « convention de collaboration » entre ELECTIONS CAMEROON (ELECAM) et l’Organisation des Nations Unies (ONU), le 9 mai 2025 à Yaoundé. Cette Convention viserait à « optimiser les élections au Cameroun, dans une démarche visant à renforcer la transparence et l’inclusivité du processus électoral ».

Le MRC déplore et dénonce la mise à l’écart des partis politiques, acteurs majeurs du processus électoral, de la préparation et de la signature d’une telle Convention. Est-il besoin de rappeler que si ELECAM a compétence pour organiser les élections, il ne peut y avoir d’élection sans les partis politiques qui présentent les candidats ? Le MRC condamne fermement la démarche inconvenante d’ELECAM en cette période aussi importante et sensible de la vie politique nationale.

Le MRC observe que plusieurs jours après la signature de cette convention, ni les responsables d’ELECAM ni ceux de l’ONU n’ont cru devoir faire aucune communication sur cet évènement, afin d’édifier les partis politiques, la société civile et le Peuple camerounais en général de la teneur des engagements pris par les uns et les autres, et en quoi la convention signée pourrait contribuer à l’organisation d’élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans notre pays.

Nous ignorons donc toujours tout du contenu de cette convention qui s’appliquera pourtant au cours de l’élection présidentielle à venir dont la période de convocation du corps électoral s’ouvrira dans quelques semaines. Cette convention est signée dans un contexte marqué par le refus obstiné du pouvoir en place et d’ELECAM d’apporter la moindre solution aux sérieux problèmes posés par le processus électoral en cours, soulevés par le MRC, d’autres partis politiques et plusieurs organisations et personnalités de la société civile.

A lire aussi

Cameroun - Biwong-Bulu: les jeunes s'inscrivent massivement sur les listes électorales

Il s’agit notamment du refus méprisant de la réforme du Code Electoral dont ELECAM lui-même a reconnu la nécessité à la suite de l’élection présidentielle de 2018; du refus par ELECAM de respecter le Code Electoral en vigueur dont il viole allègrement et obstinément les dispositions, comme l’illustre de façon emblématique la non publication de la liste électorale nationale par le Directeur Général des Elections, en violation manifeste et assumée de l’article 80 de la loi électorale.

Tout ceci intervient dans un contexte de répression des libertés publiques, notamment à travers l’interdiction ou la perturbation systématiques des réunions et manifestations des partis politiques de l’opposition. L’ONU est pleinement informée de cette situation, car le MRC s’est toujours fait le devoir de porter à sa connaissance ces actes de répression et autres entraves à la démocratie.

Au cours des derniers mois, nous l’avons notamment rappelé lors d’une réunion tenue avec une mission du PNUD, le 10 juillet 2024 à Yaoundé, puis lors d’une rencontre avec le Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme, le 7 août 2024 à Yaoundé. Avec la signature de cette « convention de collaboration », l’ONU apporte sa caution à l’un des régimes les plus répressifs et antidémocratiques du continent, qui a pris les populations camerounaises en otage. En faisant un tel choix, l’ONU engage son entière responsabilité dans les fraudes pré-électorales, électorales et post-électorales qui pourraient travestir les résultats de la prochaine élection présidentielle au Cameroun.

Les Africains en général et les Camerounais en particulier ont encore à l’esprit l’ingérence regrettable de l’ONU dans le processus électoral en Côte d’Ivoire en décembre 2010, ingérence qui contribua à accélérer et à amplifier l’une des pires crises post-électorales du 21è siècle en Afrique, avec à la clé des milliers de morts et la désolation au sein de presque toutes les familles ivoiriennes.

Le MRC exerce donc ici et maintenant son devoir de vigilance et d’alerte, en dénonçant et en condamnant ces manœuvres qui, faute d’inclusivité et de transparence, sont de nature à apporter encore plus de malheur dans notre pays.

Yaoundé, le 14 mai 2025,

Pour le MRC, le Secrétaire Général du parti.