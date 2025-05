CAMEROUN :: Parfait Ayissi et Clarence Yongo, BEST TALENT CAMEROON de YANI AFRICA

Le 18 avril dernier la cérémonie de récompenses Best Talent Cameroon, célébrait son cinquième anniversaire.

Organisée par le cabinet Conseil en communication et événementiel YANI AFRICA by OLIVIER DYL, placé sous le haut patronage de l'Etat du Cameroun par le biais de trois ministères (ministère de la communication, ministère des arts et de la culture, ministère des petites et moyennes entreprises et l’artisanat) et parrainé par le Patriarche Commandeur M. MOULONGO OSCAR, l'évènement s'est positionné au fil des années, comme l'un des rendez-vous phare de la scène culturelle camerounaise.

LES INNOVATIONS

Pour cette cinquième édition qui a été rebaptisée « Edition anniversaire », on a eu droit à plusieurs récompenses inédites notamment au niveau des prix spéciaux. Comme exemple nous pouvons citer le chanteur Aloch 237 avec son titre "Kimalé" est reparti avec le trophée de la meilleure chanson patriotique des cinq dernières années.

Également Boris BANGTEKE qui lui, a été sacré meilleur performance radio sur les cinq dernières années, et le célèbre couturier EL DABO qui a reçu le prix de fashion Designer des cinq dernières années.

En plus de ces prix spéciaux, le comité d'organisation a décidé de célébrer à travers des prix d'honneur, deux jeunes camerounais de la diaspora fervents défenseurs de la culture africaine, animés par une même passion : la préservation et la valorisation de l'identité culturelle ainsi que le développement socioculturel de l’Afrique, ils œuvrent massivement pour le bien être des communautés de notre pays. Il s'agit du grand Maître Bantu TA'A TADIE TSEMO (prix d'honneur, pour la valorisation et préservation des sciences ancestrales et traditions africaines). Il a pour cheval de bataille, de rendre visible la richesse culturelle du Périmètre Bantu et la compréhension intime de la science ancestrale africaine par l'utilisation des mathématiques. Il est le président de l'association Bantu Leadership et le CEO de Sadacca la plus grande organisation panafricaniste au monde.

Sa Majesté Ngam Robert quant à lui, a reçu un prix d'honneur, pour ses actions humanitaires et sociales. Dignitaire, il est le président de la King Roberto Foundation une association humanitaire qui soutient les veuves et les orphelins depuis des années.Cette fondation s'est aussi lancée dans un gigantesque projet social, qui est la construction de 10000 forages dans les 10 régions du Cameroun, afin d’offrir de l’eau potable à toutes les populations.

LES VAINQUEURS

Au terme d'une soirée féerique, et devant un parterre de 550 invités venus de différents horizons ( élites administratives, hommes de médias, autorités, Fans, acteurs culturel...), vingt-huit Personnalités des métiers des arts et médias et deux ouvriers architectes ( TA’A TADIE TSEMO et NGAM ROBERT ) de la préservation et la valorisation de l’identité culturelle de l’Afrique mais également son développement socioculturel, ont été récompensés pour leurs œuvres. Avec : GRIOTE (Clarence Yongo): MEILLEUR MEDIA WEB DU CAMEROUN EN 2024. 5- VALÈRE BESSALA : MEILLEUR PANELISTE OU CONSULTANT TV DU CAMEROUN EN 2024. 7- Espace Miné (PARFAIT AYISSI) : ÉMISSION TV 10-12 PRÉFÉRÉE DU PUBLIC EN 2024.