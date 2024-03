Cameroun :: Comment Cimencam Figuil Contribue À L’évolution De La Jeunesse. :: Cameroon

Figuil a connu une effervescence particulière cette fin du mois de février. La jeunesse était au centre des préoccupations de Cimencam Figuil. L’entreprise vient de remettre 160 permis de conduire accompagné de 100 casques et 100 chasubles aux conducteurs de motos. En même temps a eu lieu, la rétrocession de l'atelier de couture du centre multifonctionnel.

La cérémonie était présidée par le Préfet de Guider, ici représenté par son deuxième adjoint, Christian Meguessa Mbelé et en présence du Directeur d’usine de Cimencam Figuil, Pierre Paul Mbarga. Il s’agit des actions citoyennes ayant pour but d’apporter une plus-value dans l’économie locale. Cimencam Figuil se veut ainsi comme un moteur de développement à valeur ajoutée qui conduit à l’épanouissement des communautés.

Dans son engagement pour le développement des communautés, elle a choisi pour porter sa marque au bien être des jeunes de la partie septentrionale du Cameroun. Aussi, le 29 Février était jour de fête pour ces jeunes, notamment les Motos Taximen de la localité. Ils ont reçu 160 permis de conduire repartis en catégories A, C et G, des casques et chasubles.



L’engagement des Cimenteries du Cameroun n’étant pas restrictive, Il n’y a pas que les motos taximen qui étaient concernés. Les sous-traitants de Cimencam Figuil et les autres jeunes de Figuil ont bénéficiés de cette donation.

Pour joindre l’utile à l’agréable et dans le cadre de la responsabilité sociétale, ces jeunes ont suivi des cours de conduite dans une auto-école de la localité. Autant ils ont été sensibilisés sur les bons comportements à adopter sur la voie publique.

Et ce n’est pas tout. A Cimencam Figuil, on prône « l’égalité du genre et la même chance pour tout jeune » Pour joindre le geste à la parole, le centre multifonctionnel destiné à la formation professionnelle des jeunes de la localité et ses environs a reçu un don de matériel de 3 ateliers de couture, informatique et cuisine d’un montant de 25 millions de FCFA.

La rétrocession de l’atelier de couture déjà entièrement équipé a donc été effectif avec le lancement d’un programme de formation ayant pour bénéficiaires 84 femmes reparties sur 6 groupes d’initiatives communes GIC.

La localité de Figuil est une étape dans la dynamique de l’engament sociétale de l’entreprise. A Cimencam Figuil, on indique que « Ces actions s’ajoutent aux nombreuses autres de l’Entreprise dont le but est de contribuer au bien- être des communautés locales et plus particulièrement du septentrion. Continuer de jouer son rôle actif dans le développement durable et l’investissement dans les projets à fort impact »

L’occasion était donnée pour l'autorité administrative de « saluer l'initiative de cette société qui a consenti à mettre environ 25 millions de Francs Cfa depuis le début de l’année 2024 au profit des communautés de Figuil tout en demandant aux bénéficiaires de saisir cette opportunité pour mener leurs activités avec professionnalisme et responsabilité ».