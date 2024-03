Le Cameroun Absent Du Classement Global Soft Power Index : Un Défi Pour L'influence Internationale :: Cameroon

Le classement Global Soft Power Index, qui évalue la capacité des nations à influencer les préférences et les comportements à l'échelle internationale par l'attraction et la persuasion, a récemment été publié par Brand Finance. Ce classement, basé sur une enquête menée auprès de plus de 170 000 personnes dans plus de 100 pays, donne un aperçu des perceptions mondiales des 193 États membres des Nations Unies.

L'Afrique, avec ses pays divers et dynamiques, a également été scrutée dans ce classement. Les résultats ont révélé les dix pays africains les plus influents, selon Brand Finance. En tête de ce classement africain, on retrouve l'Égypte, suivie de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Nigeria, du Ghana, de la Tanzanie, du Sénégal et du Kenya.

Cependant, une absence notable dans ce classement est celle du Cameroun, qui ne figure pas parmi les dix pays africains les plus influents. Cette absence soulève des questions sur la position du pays en matière d'influence internationale et sur les facteurs qui pourraient contribuer à cette exclusion.

Il est important de noter que le Global Soft Power Index a pris en compte 55 critères différents dans son évaluation, ce qui signifie que plusieurs aspects ont été considérés pour déterminer le classement des pays. Ces critères comprennent probablement des éléments tels que la diplomatie, la culture, l'éducation, le tourisme, l'économie, et bien d'autres encore.

L'absence du Cameroun dans ce classement souligne peut-être un besoin accru de renforcer sa présence et son influence sur la scène internationale. Cela pourrait impliquer des initiatives visant à promouvoir la culture camerounaise à l'étranger, à renforcer les relations diplomatiques avec d'autres nations, à encourager le tourisme et les investissements étrangers, ainsi qu'à mettre en avant les réalisations et les contributions du pays dans divers domaines.

Alors que le monde continue d'évoluer vers une ère de soft power et d'influence mondiale, il devient essentiel pour les nations de positionner stratégiquement leur image et leurs intérêts sur la scène internationale. Pour le Cameroun, l'absence dans ce classement souligne un défi à relever pour améliorer sa visibilité et son influence au niveau mondial.