Droits De L'homme: Le Cameroun Et Le Royaume Uni Main Dans La Main

Une séance d'échange a en effet eu lieu entre le président de la commission des droits de l'homme au Cameroun et l’ambassadeur de Grande-Bretagne ce 16 février à Yaoundé

1 heure 30 minutes. C’est le temps exact de la durée de l'audience qu’a accordé Pr James MOUANGUE KOBILA, président de la commission des droits de l'homme au Cameroun (CDHC) à S.E Barry LOWEN, ambassadeur de Grande-Bretagne et d'Irlande au Cameroun.

De 11h05 à 12h35, les questions de l'importance, de la protection et des mécanismes de promotion des droits de l’homme ont rythmés les échanges entre les 2 hommes au siège même de la commission des droits de l'homme situé au quartier Hyppodrome à Yaoundé, séparé de l'ambassade de Grande-Bretagne par une ruelle. ≪je me félicite de l'engagement partagé au sujet des droits de l'Homme≫ a ainsi déclaré l'ambassadeur de Grande-Bretagne et d'Irlande au sortir de son entretien tout en indiquant qu'il s’agit là d'un socle prioritaire dans n'importe quel pays.

Le partage d'expérience

Tout en soulignant le rôle majeur et indispensable que joue la CDHC pour le respect des droits de l'homme, S.E Barry LOWEN a émis le voeu que le pays qu'il représente et le Cameroun puisse continuer de se renforcer mutuellement dans l’optique de toujours valoriser les droits de l'homme dans les 2 pays ≪ j'espère que nous pourrons continuer à partager nos expériences car dans tous les pays il y a toujours des défis qui se posent dans le domaine des droits de l'homme et cela permet des bénéfices mutuels≫.

Un partage d’expérience et une collaboration entre le Cameroun et la Grande Bretagne aussi vieille que l'indépendance même du pays de SE Paul BIYA.