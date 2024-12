La Première Dame du Cameroun accueille la dépouille de Mme Habissou SADJO à Yaoundé :: CAMEROON

La Première Dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, s'est rendue à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen ce week-end pour accueillir la dépouille de Mme Habissou SADJO, épouse Bidoung MKPATT. Cette dernière, secrétaire générale de la Fondation Chantal Biya, a marqué de son empreinte les actions sociales et humanitaires au Cameroun. Son décès a plongé le pays dans une profonde tristesse, mobilisant de nombreuses personnalités pour lui rendre un dernier hommage.

Un moment empreint d'émotion à l'aéroport de Yaoundé Nsimalen

L'arrivée de la dépouille de Mme Habissou SADJO à l'aéroport de Yaoundé Nsimalen a été un moment solennel et émouvant. La Première Dame, Mme Chantal Biya, entourée de membres du gouvernement, de proches collaborateurs du Chef de l'État, ainsi que des membres du Cercle des Amis du Cameroun (CERAC), a tenu à être présente pour exprimer sa compassion et son soutien à la famille éprouvée. Cette présence illustre l'importance de Mme SADJO dans les cercles sociaux et humanitaires du pays.

La veillée mortuaire au domicile de la famille Bidoung MKPATT

Après l'accueil de la dépouille, Mme Chantal Biya s'est rendue au domicile de la famille Bidoung MKPATT pour participer à la veillée mortuaire. Cet instant de recueillement a réuni de nombreuses personnalités venues témoigner leur soutien au ministre des Arts et de la Culture, Bidoung MKPATT, profondément affecté par la perte de son épouse. La Première Dame, connue pour son engagement envers les causes sociales, a une fois de plus montré son humanité et sa proximité avec les Camerounais en ces moments difficiles.

L'engagement de Mme Habissou SADJO à la Fondation Chantal Biya

Mme Habissou SADJO a joué un rôle clé au sein de la Fondation Chantal Biya, où elle occupait le poste de secrétaire générale. Son dévouement et son leadership ont contribué à la réussite de nombreux projets humanitaires et sociaux initiés par la Fondation. Son décès laisse un grand vide dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. La Première Dame, dans un communiqué, a salué sa mémoire et son engagement inébranlable en faveur des plus démunis.

Un hommage national à une figure emblématique

La disparition de Mme Habissou SADJO a suscité une vague d'émotion à travers le Cameroun. De nombreux messages de condoléances ont été adressés à sa famille, témoignant de l'impact de son travail et de sa personnalité. Les membres du gouvernement, les partenaires de la Fondation Chantal Biya, ainsi que les membres du CERAC, ont tous exprimé leur tristesse et leur solidarité avec la famille Bidoung MKPATT.

L'accueil de la dépouille de Mme Habissou SADJO par la Première Dame, Mme Chantal Biya, et la veillée mortuaire qui a suivi, ont été des moments poignants pour le Cameroun. Ces événements ont rappelé l'importance de l'engagement social et humanitaire, valeurs chères à Mme SADJO et à la Fondation Chantal Biya. En ces moments de deuil, le pays tout entier se souvient de cette femme exceptionnelle et de son héritage durable.