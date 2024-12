TIAKOLA : c'était le concert de l'année au Cameroun. :: CAMEROON

Le rappeur français Tiakola a offert un concert mémorable hier soir au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé .Les 5 400 places de ce temple de la culture ont été toutes prises d'assaut par des fans, mélomanes, influencuers, blogueurs, médias, photo journalisme, pour plus de cinq heures de spectacle live.

L’auteur des titres à succès tels que “Mami Wata”, “Étincelle (Maradona)”, “Meridian”, “T.I.A” ou encore “Manon B” a fait monter la température au Paposy pour le plus grand bonheur des fans.

Tiakola 2.0 , triple disque de platine en France , n’était pas seul sur scène. Les artistes camerounais :"Tenor , Kocee et Coco Argentée " ont également contribué à rendre cette soirée encore plus inoubliable. TIAKOLA sur la même scène que Ténor reprenant en unissons le fameux titre à succès “ do le dab" il fallait y être pour vivre cela , la musique transcende les barrières frontalières .

Rappelons que ce concert intervient juste quelques jours après celui du rappeur français Niska, qui s’est déroulé le 21 décembre dernier au palais des sports de Yaoundé.

QUELQUES POINTS FORTS DE REUSSITE DE CE CONCERT.

L'équipe organisationnelle et médiatique n'as pas lesimé sur les stratégies de communication médias sociaux, influencuers , médias classiques , campagne de communication à travers les marques MTN Cameroon (Ayoba), Orange Cameroun.

Les fans de l'artiste TIAKOLA constitué en majeur partie des jeunes ( 10- 35 ans) maîtrisant et reprenant en coeur tout le répertoire du rappeur français TIAKOLA incroyable.

Le 23 décembre (avant 16h) à quelques jours du concert l'équipe annonce un "Sold Out" sur la vente des billets ..inédit au Cameroun, en plus un décembre.

L'influence du manager et producteur Isidore Tameu qui a joué sur son "Ora" avec le soutien de sa boîte de production "Nuevo Mundo Africa" bourrée de jeunes professionnels pour la réussite de cet évènement ( structure en charge du volet communication ) ; Taphis a encore prouvé ici qu'il est l'un des meilleurs dans le showbiz.

Et enfin ...le public a tout simplement validé TIAKOLA dès l'annonce de ce concert au Cameroun des mois bien avant ....

Crédit photos : Patricia Nga Noa.