Cameroun :: Carnet Noir: L'ancien Ministre Atangana Kouna Perd Son Fils Administrateur Civil :: Cameroon

Hervé Patrick ATANGANA KOUNA n'est plus de ce monde. Le fils de l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile ATANGANA KOUNA, est mort hier, dimanche, 18 février 2024, des suites d'une attaque vasculaire cardiaque ( Avc).

Selon des sources familiales, c'est a l'hôpital général de Yaoundé, que le jeune administrateur civil, diplôme de l'École nationale et de magistrature ( ENAM ), a rendu son dernier soupir. Hervé Patrick ATANGANA KOUNA était sous-directeur de la Coopération au ministère de l'Education de base à Yaoundé.

Quant à son père, Basile ATANGANA KOUNA, depuis sa sortie de prison il y a un an et demie, et après avoir remboursé le corps du délit, relativement à ses démêlés avec la justice de son pays, suite au détournement des fonds publics, il a pris la route de l'exil, et regagné Paris, ne sentant plus ses jours en sécurité en Cameroun. Sous les lambris dorés et salons huppés de la capitale, il se murmure que l'ancien ministre subissait de graves pressions pour partager ses milliards francs CFA dont les comptes demeurent scellés, avec certains hommes du pouvoir a Yaoundé.