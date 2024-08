Arnaque à la tontine en ligne : une Camerounaise perd 1,5 million FCFA dans une cotisation virtuelle :: CAMEROON

Une arnaque à la tontine en ligne a récemment fait une victime à Yaoundé, capitale du Cameroun. Madame G. Ntsama, une styliste trentenaire résidant dans le quartier Anguissa, a été escroquée d'un montant de 1,5 million FCFA lors d'une cotisation virtuelle. Cette mésaventure met en lumière les risques liés aux systèmes d'épargne collective sur internet.

La Camerounaise avait rejoint un groupe de tontine en ligne composé de 15 membres, fonctionnant sur une période de 15 mois. Le principe était simple : chaque participant devait verser 100 000 FCFA par mois, pour recevoir à son tour la somme totale de 1,5 million FCFA. Madame Ntsama, intégrée au groupe par une amie, devait être la dernière bénéficiaire de cette rotation.

Cependant, le jour venu, la trentenaire n'a jamais reçu l'argent promis. Les numéros de téléphone utilisés pour les transactions sont devenus injoignables. Plus inquiétant encore, Madame Ntsama a découvert qu'elle avait été exclue de la plateforme et bloquée par l'administratrice du groupe, qui était également la trésorière.

Cette arnaque a eu des conséquences financières importantes pour la victime et sa famille. En effet, son mari avait contribué à hauteur de 50% pour sa participation à cette cotisation en ligne. Madame Ntsama, qui espérait utiliser cet argent pour un voyage en Europe, se retrouve aujourd'hui sans ses économies et sous pression dans son foyer.

Cette histoire souligne les dangers potentiels des tontines virtuelles, pourtant de plus en plus populaires au Cameroun et dans d'autres pays africains. Bien que ces systèmes d'épargne collective puissent sembler attractifs, ils présentent des risques importants en l'absence de garanties légales et de contrôle.

Pour éviter de telles situations, il est recommandé de :

1. Privilégier les tontines traditionnelles avec des personnes de confiance

2. Vérifier la fiabilité des organisateurs avant de s'engager dans une cotisation en ligne

3. Ne jamais investir plus que ce que l'on peut se permettre de perdre

4. Se méfier des promesses de gains rapides et importants

5. Consulter un professionnel financier pour des conseils d'épargne sûrs

Cette affaire rappelle l'importance de la vigilance dans le monde numérique, où les arnaques financières se multiplient. Les autorités camerounaises sont appelées à renforcer la réglementation et la surveillance des plateformes de tontine en ligne pour protéger les épargnants.