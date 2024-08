CAMEROUN :: LETTRE ADRESSEE A JUNIOR NGOMBE PAR L’ECRIVAIN CALVIN DJOUARI :: CAMEROON

Je ne vais pas donner de leçons comme le font souvent les activistes. Moi, je suis écrivain, enseignant, et ma position me permet de comprendre la vie et de prodiguer des conseils à un jeune frère valeureux. Ton arrestation a suscité la réaction de nombreux hommes de bonne foi qui ont perçu tes revendications comme nobles, venant d’un jeune préoccupé par l’avenir de son pays. Personnellement, je ne te connaissais pas avant cette arrestation. C’est après cet événement que j’ai découvert et approuvé tes productions, car tu soulevais dans certaines vidéos des problèmes sérieux affectant notre pays. Alors que je m’apprêtais à te défendre, tu as été libéré.

Cette lettre fait suite à mon premier article écrit à ton sujet. Pour l’histoire, tu l’as déjà marquée. Ton nom restera synonyme de bravoure. Mais ma lettre concerne surtout le concours d’inspecteur de police que tu as brillamment réussi. Tout laisse à croire que tu le méritais, et ton activisme assure que ton nom ne disparaîtra pas, contrairement à ce qui se passe souvent dans nos pays où sans argent, on échoue à un concours. Maintenant que ton nom est sur la liste, n’écoute pas les mauvais conseils. C’est une chance unique. Va faire ta formation et sers ton pays comme tu le souhaitais, rien ne t’arrivera. Les mauvaises langues pensent que c’est un moyen de te faire taire, mais ce ne sont que des élucubrations d’activistes momentanément égarés. Même si ce concours est un piège, ce serait une erreur de refuser d’intégrer l’école supérieure de police.

C’est une opportunité pour devenir utile à ton pays et contribuer à la sécurité de la société que tu défendais. Tout métier comporte des risques, et la police fait face quotidiennement à des situations dangereuses. Ils doivent parfois sacrifier du temps avec leurs proches pour répondre aux urgences. C’est un engagement envers les valeurs de la République et le maintien de la paix, ce qui t’a souvent révolté dans ton pays. La fonction de policier est imprévisible et offre une grande variété de situations, mais c’est un métier passionnant qui te fera comprendre le fonctionnement de nos sociétés. C’est en entrant dans cette carrière que tu pourras être utile, pas en la refusant. L’État, en te donnant cette chance, reconnaît en toi un homme d’honneur, un jeune valeureux qui a risqué sa vie pour les autres. Saisis cette opportunité.

Va dans la police et tu seras heureux, tu feras une belle carrière. Ne te laisse pas influencer par les illusions et les fausses nouvelles. C’est parce que tu ressens un fort sens du devoir envers ton pays que tu as passé ce concours. Tu as réussi parce que tu es intelligent et méritant. Tu possèdes des qualités humaines et des compétences essentielles pour être policier : une forte intégrité, l’honnêteté, l’éthique, la responsabilité, l’humilité, et le respect des lois. Ton sens de la justice et de l’engagement se voit ; ta capacité à bien communiquer, ta persuasivité et ton patriotisme sont des atouts majeurs. Commence ta carrière et trouve en elle les outils nécessaires pour avancer personnellement. Ton arrestation récente est une motivation supplémentaire pour tes fans et une reconnaissance de ton potentiel par tes pairs. Entre dans la formation, mon petit, le véritable piège serait de refuser.