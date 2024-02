Etrange Rapport De La Cia Sur Les Forces Armees Du Cameroun :: Cameroon

Le 100 e rang mondial au ressent classement de Global FirePower (GFP) sur les armées les plus puissantes du monde pour l’année 2023 vient d’essuyer un provocation du service d’intelligence américain, la CIA . World Fact Book 2023 de la Central Intelligence Agency des États-Unis rendu publique le premier février 2024 a publié des informations dégradantes sur l’armée camerounaise.



Dans ce rapport, le service d’intelligence américain évoque le BIR comme la fille aimée des forces armée du Cameroun qui au détriment des autres composantes, reçoit des traitements privilégiés tant au niveau de la formation par l’armée américaine que pour le budget. Si le classement de Global FirePower (GFP) tient compte de l’effectif militaire au Cameroun évalué entre 30 000 et 40 000 Hommes, selon la CIA l’armée camerounaise reposerait essentiellement sur le BIR fait de 5000 hommes.



Equipement militaire

L’opacité dans la gestion de l’équipement militaire au Cameroun pousse la CIA à la conclusion suivante : « l'inventaire des FAC comprend un large éventail d'équipements chinois, russes et occidentaux pour la plupart plus anciens ou d'occasion, avec une quantité limitée d'armes plus modernes reçues ces dernières années en provenance de pays comme la Chine, la France et la Russie (2022) » peut-on lire dans le rapport World Fact Book 2023.

Le 23 Avril 2022 en plein conflit entre la Russie et l’Ukraine, quinze articles repartis sur treize pages chacune avaient été paraphée par Joseph Beti Assomo, ministre camerounais chargé de la Défense, et par son homologue russe, Sergueï Choïgou .Le Cameroun renouvelait ses accords de coopération militaires avec la Russie.



Des informations rendues publiques, nul part n’était mentionné la fourniture d’armes , contrairement au Mali . L’on pouvait noter des échanges d’informations, la formation et l’entrainement des troupes, un partage d’expérience et des activités communes de lutte contre le terrorisme ou la piraterie maritime ,et « d’autres domaines de coopération » qui inclurait sans doute ces livraisons.



Qu’est ce qui peut justifier ce rapport de la CIA sur le Cameroun une semaine après la visite au Nigeria sur secrétaire d’état américain Blinken Une chose est évidente, le trio sous régional Cameroun-Tchad-RCA a établi un bouclier sécuritaire en partenariat avec la Russie. Par expérience, la CIA à plusieurs reprises aurait fourni des informations erronées pour justifier des opérations en cours ou à venir, des rapports parfois contestées par le sénat américain. La montée de l’influence russe en Afrique centrale laisse un goût amer aux américains.