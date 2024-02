Cameroun :: Karl Toko Ekambi Annonce Sa Retraite Internationale Après Le Fiasco De La Can En Côte D'ivoire :: Cameroon

Dans une décision qui a pris de court les fans des Lions Indomptables du Cameroun, Karl Toko Ekambi, âgé de 31 ans, a officiellement annoncé sa retraite internationale aujourd'hui. Cette décision fait suite au récent fiasco de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Côte d'Ivoire.

Le parcours décevant de l'équipe camerounaise lors de la CAN a été marqué par des performances en dents de scie et une élimination précoce du tournoi, laissant les supporters et les observateurs perplexes. Karl Toko Ekambi, qui a été une figure emblématique de l'équipe ces dernières années, a décidé de tirer un trait sur sa carrière internationale.

À 31 ans, l'attaquant renommé a partagé la nouvelle de sa retraite sur ses plateformes de médias sociaux, exprimant sa gratitude envers les supporters et expliquant sa décision difficile. "Après mûre réflexion et en accord avec mes proches, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale avec les Lions Indomptables", a déclaré Toko Ekambi dans son communiqué.

La décision de Karl Toko Ekambi, qui évolue actuellement en Arabie Saoudite, a été saluée par certains fans qui estiment qu'il est temps pour de nouvelles générations de prendre le relais et de redonner un souffle nouveau à l'équipe nationale camerounaise.

Cependant, cette retraite laisse un vide significatif dans l'attaque des Lions Indomptables, car Karl Toko Ekambi a été un contributeur majeur avec sa rapidité, son agilité et sa capacité à marquer des buts décisifs. Sa présence sur le terrain et son leadership sur et en dehors du terrain ne passeront pas inaperçus.

Le sélectionneur national et la Fédération camerounaise de football n'ont pas encore réagi publiquement à cette annonce, mais il est attendu que des discussions sur la transition et le renouvellement de l'équipe nationale s'engageront dans les prochains mois.

La retraite de Karl Toko Ekambi marque la fin d'un chapitre majeur pour le football camerounais, et les supporters espèrent que de nouveaux talents émergeront pour continuer à porter fièrement les couleurs des Lions Indomptables sur la scène internationale.