Cameroun :: Tom Saintfiet Postule Pour Diriger Les Lions Indomptables, Remplaçant Possible De Rigobert Song :: Cameroon

Les Lions Indomptables du Cameroun, après une décevante performance à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, voient le poste de sélectionneur occupé par Rigobert Song menacé. Les déboires de l'équipe nationale camerounaise lors de la phase finale de la CAN ont entraîné des appels de plus en plus forts des supporters pour un changement de direction.

La défaite en huitièmes de finale contre le Nigeria (0-2) le 27 janvier 2024 a été un coup dur pour les Lions Indomptables et a intensifié la pression sur Rigobert Song, ancien capitaine emblématique et actuel Manager-Sélectionneur de l'équipe. Les supporters, déçus par la performance de l'équipe, réclament son licenciement.

Selon des sources au sein de la Fecafoot, Samuel Eto'o fils, le président de l'instance, aurait commencé discrètement le processus de recherche du successeur de Rigobert Song. Dans ce contexte, un candidat émerge déjà du lot : Tom Saintfiet, un entraîneur belge de 51 ans.

Tom Saintfiet a récemment manifesté son intérêt pour le poste, faisant acte de candidature sans attendre l'ouverture officielle du processus de recrutement. Son expérience en tant qu'ancien footballeur et son parcours en tant qu'entraîneur, ayant notamment conduit la Gambie en quarts de finale de la CAN Cameroun 2021, font de lui un candidat sérieux.

L'ancien sélectionneur du Togo, d'Éthiopie, du Zimbabwe, de la Namibie, entre autres, a toujours nourri l'ambition d'entraîner l'équipe du Cameroun depuis plus d'une décennie. Malgré plusieurs tentatives infructueuses par le passé, Tom Saintfiet espère que sa candidature sera cette fois-ci favorablement considérée.

Le sort de Rigobert Song semble donc suspendu à une décision qui pourrait remodeler l'avenir des Lions Indomptables. Les prochains développements au sein de la Fecafoot seront suivis avec attention, car le choix du prochain sélectionneur influencera indéniablement la trajectoire de l'équipe nationale camerounaise.