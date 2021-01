CAMEROUN :: SPORT-CHAN: PAUL BIYA RECOIT LE PRESIDENT DE LA FIFA :: CAMEROON

À la vieille de l'ouverture du Championnat d'Afrique des Nations ( CHAN), Le président de la République a reçu en audience ce jour, Gianni Infantino, président de la fédération internationale de Football association ( FIFA).

Pendant plus d'une heure d'horloge, Paul Biya et son hôte ont échangé sur le développement du football au Cameroun en particulier, et dans le monde en général. Zone contenant les pièces jointes